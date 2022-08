Ahol néhány hónappal ezelőtt még kisebb-nagyobb repülő alkalmatosságok szálltak le és fel, ahol gyermeknapok alkalmával izgatott kisfiú és kislány arcok csodálkoztak rá a sárkányrepülőre, a vitorlázó gépekre, nem is beszélve a motoros kisgépekről, vagy a vágyak netovábbjáról, a helikopterről, ott most csend van, mélységes mély csend. Zaj csak a szomszédos ipari parkból szűrődik át, ahol épp egy gyár csarnokait húzzák fel az építők. Ha minden úgy lesz, ahogy eldöntötték, akkor a repülőtér helyén is hamarosan erőgépek jelennek meg, hogy egy másik ipari - logisztikai - park kialakításához alkalmassá tegyék a területet.

Fotó: Szaniszló Bálint

Dolgozott a munkagép

Munkagép nyár elején már szorgoskodott a - hivatalosan - május 1-én bezárt repülőtéren, azzal a céllal, hogy a terület egy részét mélyen felszántsa, talán azért, hogy senkinek se jusson eszébe, hogy korábbi funkciójában - azaz repülőtérként - megpróbálja használni. Felszántották, de nem vetették be semmivel, szerencsére sóval sem hintették be, mint ahogy hosszú évszázadokkal ezelőtt elfoglalói Karthágót, hogy alkalmatlanná tegyék élet befogadására.

A miskolci repülőtéren korábban működő Borsod Megyei Aeroklub egykor élettel teli épületei elhagyatottan árválkodnak, a "mobil hangárokat", amelyek befogadták a repülőalkalmatosságokat, közben már le is bontották. A terület vagyonkezelőjével, a Miskolc Holding Zrt.-vel úgy egyezett meg a klub, hogy azok az eszközök, amelyeket – új repülőtér híján – nem tudnak máshol tárolni, bizonytalan ideig maradhatnak még a helyükön.

Így dőlt el a sorsa

A miskolci repülőtér sorsának lényegében a miskolci közgyűlés tavaly október 7-én megtartott ülésének 2. napirendi pontja adott végső irányt. Mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy a repülőtér megszűnik, helyén a terület vagyonkezelője, a Miskolc Holding Zrt. – a megfogalmazás szerint – „a szomszédos Mechatronikai Ipari Park bővítési területét szeretné kialakítani és lehetőséget biztosítani kereskedelmi-szolgáltató gazdasági zóna kialakítására”.

Fotós: Szaniszló Bálint

Kereskedelem, szolgáltatás

Ahogy az indokokról fogalmaztak: „A Mechatronikai Ipari Park területének növelésével szeretnék olyan üzemek letelepedését elősegíteni, amelyek kereskedelmi-szolgáltató tevékenységet folytatnak. Ez a szándék összhangban van a város hosszú távú fejlesztési céljaival, valamint igazodik a valós piaci helyzethez.” A célok eléréséhez a területet a közgyűlés kiemelt fejlesztési zónává nyilvánította.

Erre a bizonyos fejlesztésre vár a hónapok óta elhagyatott repülőtér, amely ezáltal már nem nevezhető repülőtérnek, hanem a nem kevésbé hangzatos kiemelt ipari fejlesztési terület nevet viseli immár.