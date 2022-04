Szerencsés esetben nem mennek azonban messzire, mert, ha az érintett önkormányzatok is úgy akarják, és Miskolc városa is talál hozzá anyagi forrást - információnk szerint olyan 100 millió forint körül -, akkor csak Sajópetriig, amely mellett van egy alkalmas földterület, mindössze légvonalban hét kilométerre a most már ex-reptértől.

Függően attól, hogy mikor jönnek létre a szükséges megállapodások és források, indulhat majd újra környékünkön a kisgépes repülés. De ez, akkor is, ha minden jól megy, minimum egy év szünetet jelent - tudtuk meg a Repülő Klub tagjaitól.

Videó: A mentőhelikopter "tánca" a levegőben

Videó: Búcsú a Miskolci Repülőtértől 2022.04.30.

