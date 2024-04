A Work Force csoport országos lefedettségű HR szoláltató miskolci kirendeltségeként, elkötelezettek vagyunk a helyi és regionális munkaerőpiac fejlődéséért. Munkatársaink folyamatosan törekszenek arra, hogy hozzájáruljanak a miskolci és környékbeli lakosok munkakereséséhez és foglalkoztatási lehetőségeinek bővítéséhez. Ezáltal nem kérdés, hogy állandó résztvevői az észak-kelet magyarországi állásbörzéknek, amelyek során értékes tapasztalatokkal gazdagodunk az álláskeresők aktuális igényeivel kapcsolatban.

A jelöltek uralkodó igényei az állásbörzéken

„Az állásbörzék résztvevői nagy hangsúlyt fektetnek a bérezés mellett a rugalmas munkaidő lehetőségére is. Több jelölt is a munka és magánélet egyensúlyának megteremtését tartja a legfontosabbnak, valamint a Home Office is elsődleges szempont azoknak, akik messzebb laknak a munkahelytől vagy családi kötelezettségeik miatt preferálják a távoli munkavégzést.

A béren kívüli juttatások is kiemelt szerepet kapnak. A cafeteria elemek, az egészségügyi és sportlétesítmények igénybevétele, valamint az egyéb szociális juttatások jelentősége nőtt az álláskeresők körében. Végül, de nem utolsósorban, a folyamatos tanulás és fejlődés lehetőségei a fiatalabb generáció hosszú távú karriertervezését és elégedettségét is meghatározhatják.

Mindezeket első kézből tudhattuk meg az érdeklődőktől, hiszen hatalmas igény volt arra, hogy személyes beszélgetések keretein belül adjunk választ konkrét kérdéseikkel kapcsolatban. HR tanácsadóink felismerték, hogy szükség van arra, hogy helyet és időt biztosítsunk azoknak az álláskeresőknek, akik egyedül nem boldogulnak a felgyorsult és egyre bonyolultabbá váló kiválasztási folyamatok rengetegében. Ennek jegyében, április 22-én megrendeztük saját nyílt napunkat a miskolci Work Force irodájában, amit nem várt mértékű érdeklődés övezett.” – foglalta össze Szilágyi Marcell kirendeltségvezető az év rendezvényein szerzett tapasztalatait.

Toborzási nyílt nap, amely állásbörzéhez méltó eredményt hozott

2024. április 22-én megrendezett Work Force toborzási nyílt nap fő célja az volt, hogy segítsünk a résztvevőknek abban, hogy hogyan tudják vonzóbbá tenni az önéletrajzukat és hatékonyabban képviseljék magukat interjús szituációkban. Első körben CV tanácsadáson vettek részt, ahol részletesen visszajelzést kaptak arról, hogy mik azok a pontok, amikkel lenyűgözővé tehetik önéletrajzukat. Fontos a személyreszabás, releváns szakmai tapasztalatok feltüntetése, nyelvi helyesség, esetleg referencia kontakt megadása. Motivációslevél írásban is adunk tanácsot, ami néhány pozíciónál kifejezetten fontos kiegészítő elemként funkcionál a pályázat beadásakor.

Ezen túlmenően, a résztvevőknek lehetőségük volt teszt interjúkon kipróbálni magukat, ahol gyakorolhatták és fejleszthették interjútechnikáikat. A beszélgetések során a kommunikáció sokkal lazább légkörben zajlott, ami segített elkerülni az álláskeresőkben gyakran jelentkező feszültséget, ami hagyományos interjúk során gyakran előfordul.

„Az eseményünk számos leendő munkavállalót vonzott, hiszen több, mint 200 érdeklődő látogatott el az irodánkba. Örömmel mondhatjuk, hogy 75 ember vett részt sikeresen a teszt interjúkon, ami azt jelzi, hogy a résztvevők elkötelezettek a karrierjük fejlesztése iránt és nyitottak az új lehetőségekre. A nyílt nap sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a látogatók nagy részét sikeresen tudtuk jelentkeztetni konkrét álláslehetőségekre és többen is

24 órán belül megfeleltek az éles állásinterjúkon.” – osztotta meg tapasztalatait File Enikő projektvezető.

Munkalehetőségek, amelyekre a Work Force-nál jelentkezhetnek az álláskeresők

A nyílt napon számos munkalehetőséggel találkozhattak az érdeklődők, beleértve az adminisztratív pozíciókat, a telefonos ügyfélszolgálati, az értékesítési és a gyári fizikai munkaköröket. A Work Force partnerei a piacképes fizetés mellett olyan juttatási csomagokat és a szakmai fejlődési lehetőségeket kínálnak, amelyek ideális feltételeket biztosítanak a munkavállalók számára a csatlakozáshoz. Az év folyamán pedig tovább tervezzük bővíteni a palettát a cégcsoporthoz tartozó Job Force Iskolaszövetkezet diákmunkáival, amelyek remek tapasztalatszerzési lehetőség lesz az egyetemi hallgatók és a középiskolákban tanulók számára.

A Work Force azzal is tisztában van, hogy megváltozott munkaképességűként az átlagnál is nehezebb megtalálni a megfelelő munkahelyet. Ezért az esemény szervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy hozzájuk is eljusson a rendezvény híre. Az üzenet célba ért, hiszen a részvevők 20 százaléka megváltozott munkaképességű volt.

„A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása és integrálása kiemelt társadalmi felelősségünk. Csapatunkban is több olyan nagyszerű kollégával dolgozunk együtt, akik rehabilitációs foglalkoztatás keretein belül kerültek vissza a munkaerőpiacra. Az ő munkájuk is hozzájárul ahhoz, hogy minden jelöltünk a megfelelő támogatást kapja ahhoz, hogy el tudjon helyezkedni. A megváltozott munkaképességű személyek egyúttal egy olyan munkaerőpiaci tartalékot képeznek a régióban amit kevés cég térképezett fel eddig. A célunk, hogy minél több partnerrel meg tudjuk ismertetni ennek a foglalkoztatási formának is az előnyeit, ezáltal még több lehetőséget teremtve a nehéz helyzetbe került álláskeresőknek. – tette hozzá Szilágyi Marcell kirendeltségvezető.

Nem maradnak támogatás nélkül Miskolc és környéke álláskeresői a jövőben sem

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Work Force miskolci kirendeltségén úgy döntöttünk, hogy havi rendszerességgel megtartásra kerül az esemény. Ezáltal esélyt teremtünk a régió álláskeresőinek arra, hogy felvegyék a lépést a felgyorsult világ modern folyamataival és minőségi pályázatokat tudjanak benyújtani a munkáltatók részére, valamint szakmai tanácsot kapjanak karrierjük fejlesztéséhez.

A Work Force irodájának címe: 3525 Miskolc, Széchenyi út 21. A következő nyílt napunk a vállalat Facebook oldalán lesz látható.

Pr cikk