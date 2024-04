Tiszaújvárosban a 35-ös főút mellett egy erdős szakasz valóságos mágnes az illegális szemétlerakóhelyet keresőknek, akik súlyosan károsítják a környezetet. A városba masszívan benyúló rész a környéken leginkább kitett terület a szemetelésnek, ideje volt már összeszedni az itt régóta felgyülemlő szemetet.

A Jabil fontosnak tartja a környezettudatosságot

A Jabil rendszeresen szervez szemétszedő akciókat a kollégák és az Északerdő Zrt. erdészeinek bevonásával. „Régóta kiváló az együttműködésünk az Északerdő Zrt. szakembereivel. Tavaly októberben a Jabil munkatársaival az ő javaslatukra segítettünk megújítani az Andó-kúti pihenőhelyet, a Mahócai kisvasút állomást, a tanösvényt és a Barátság-forrás környékét. Most is ők javasolták számunkra a szeméttel teli tiszaújvárosi erdős terület megtisztítását" - tudta meg hírportálunk Szabó Mátétól, a Jabil kommunikációs vezetőjétől.

A tiszaújvárosi erdőben a jelentkezők összesen 4 csapatra oszlottak, mindegyiket erdészek vezették.

„A szervezett akcióhoz az Északerdő Zrt. erdészei adták a szakértelmet és a játszóház kellékeit – beszélt a részletekről Szabó Máté – A szemétgyűjtéshez a Jabil vállalat biztosította a munkaerőt, a konténereket, a zsákokat, és az egyéni védőfelszerelést. Évente több tízezer órányi önkéntes munkát vállalunk kisebb-nagyobb csoportokban és ilyen vállalatszintű rendezvényeken mint a mostani. Adományozási akciókat szervezünk, közösségi rendezvényeket támogatunk. A Jabil Cares egy globális program, amely összefogja és keretet ad azoknak a a tevékenységeknek, amelyek azt a célt szolgálják, hogy valamit visszaadjunk annak a közösségnek, amelyben élünk dolgozunk.”

Szórakoztató programok a gyerekeknek

A Jabil dolgozói mellett sokan a családtagjaikat, a gyermekeiket is elhozták. Őket azonban nem tudja hosszú időn át lekötni a szemétszedés, ezért az erdészet egy edukációs játszóházzal is készült, amelynek középpontjában a környezettudatos gondolkodás fejlesztése áll, és erdei kisvasút-makettet is készítettek a gyerekek.

Végső Gábor, a Jabil lean menedzsere két gyermekét is elhozta a szemétszedésre. „Örülök, hogy van egy ilyen kezdeményezés a munkahelyemen. Szerintem fontos a példamutatás, mert így a kicsik is látják, hogy a szemetelők mekkora kárt tudnak okozni a természetben. Ezzel az akcióval bevonjuk őket, és érteni fogják, hogy nem szabad szemetelni”.