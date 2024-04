A Sajóbábony, Sajóecseg, Sajósenye, Sajóvámos, Sajópálfala és Szirmabesenyő ölelésében fekvő – Miskolctól kevesebb, mint tíz kilométerre lévő – Sajókeresztúr nem fél attól, hogy a községek előbb, vagy utóbb összeolvadnak?

A településeket erdők, gátak, rétek és szántóföldek választják el. A lakosok átjárnak egymáshoz, közöttük barátságok és házasságok szövődnek, de nem vagyunk egymás konkurensei. Ráadásul mi minden szempontból kiváló feltételeket és körülményeket kínálunk az itt lakóknak és a betelepülni vágyóknak.

Hiányzik-e még valakinek a valamikor a község határában működött Borsodi Ércelőkészítő Mű?

Egyértelmű nemmel felelhetek. Közakarattal zártuk be a 2010-es évek elején. A gyár falu számára a foglalkoztatottsági és a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve sem volt előnyös. A helyén ipari parkot létesítettünk és kiépítettük az infrastrukturális hálózatot.

Sajókeresztúr szerencsés elhelyezkedésével hívja fel magára a figyelmet: autóval tizenöt és harminc perc között el lehet jutni Miskolcra, Alsózsolcára, Felsőzsolcára, Sajóbábonyba, Kazincbarcikára és Szikszóra, ahol az ipari parkok és az ipartelepek várják a munkavállalókat, akik számára a távolsági autóbusz és vonatközlekedés is jó lehetőségeket kínál. Ezek következtében úgy gondoljuk, hogy a foglalkoztatási mutatóik közelítik a százszázalékot.

Igen, ez így van, aki csak akar, elhelyezkedhet, nagyon kevés azoknak a száma, akik nem találnak maguknak napi elfoglaltságot. A kínálatot jelentősen bővíti a sajókeresztúri ipari park, amelybe várjuk a betelepülő cégeket, amelyek közül néhánnyal már előszerződést kötöttünk elszállásolásra. A leendő dolgozóknak kétszáznyolc személyes lakóparkot építünk az önkormányzatunk százszázalékos tulajdonában lévő cég révén. Ez a kiemelt és a felmerülő igényeket kielégítő projekt kormányzati támogatással, csaknem egy milliárd forintból valósul meg és még az idén átadjuk.

Ez a beruházás jótékony hatást gyakorol a község népességére?

Így van. Már növekedésnek indult a falu lélekszáma, most ezerötszázkilencvenketten vagyunk. Köszönhetően az eddig említetteknek és a vármegyeszékhely közelségének. Örvendetes, hogy zömében a húszas és a harmincas éveikben járók költöznek hozzánk, vagyis fiatalodunk. Nincs üres portánk és lepusztult ingatlanunk, ráadásul azzal is vonzóvá válunk, hogy anyagi támogatásban részesítjük az első lakáshoz jutókat. Támogatjuk a fiatalokat és az idősebbeket is egyaránt valamilyen formában.

Milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe az önöknél élők?

Hosszú a lista: van bölcsődénk, óvodánk, iskolánk, orvosi rendelőnk, gyógyszertárunk, postánk, művelődési házunk és boltjainkra sem lehet panasz. A közösségi élet nagyon mozgalmas a településünkön. Csupán fogorvosi ellátásra szorulók járnak át karnyújtásnyi közelségben lévő Szirmabesenyőre. Bölcsődénket tavaly adtuk át, egy csoportba tizenketten járnak. A két csoportos óvodánk felújított, ebben hatvan gyerekkel foglalkozunk. Általános iskolánk nyolc osztályos, az intézményben százhatvannyolcan tanulnak, kihasználtsága

kilencven százalékos, szívet melengető, hogy ősztől két első osztálynyi tanulót írattak be a szülők. A szociális hálónkat tovább bővítjük és jóléti szolgáltatásokat is biztosítunk a lakosoknak.

Önkormányzatuk hogyan gazdálkodott a ciklus eddig eltelt időszakában?

A mondást idézhetem: addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ért, vagyis annyit költöttünk és költünk, amennyi forrás rendelkezésünkre áll. Mellénk állt az enyhe tél, így visszafogottan fűtöttünk és az energetikai felújítások is segítették spórolási szándékunkat. Az anyagiakról megemlíthetem, hogy ipari parkunkhoz nagy reményeket fűzünk, szeretnénk belőle profitálni.

Kérjük sorolja fel az eddigi eredményeiket!

Intézményi-, csapadékvíz- és úthálózati felújítások, kerékpárút építése Miskolcig, eszközfejlesztés, gépjárműpark bővítés, színvonalas rendezvények, közösségépítés.

Mik a közeljövőt érintő terveik?

Címszavakban: ingatlan felújítás, melegítő konyhás foglalkoztató ház, művelődési ház tetőtér beépítés, sportpark, temető előkert. A sportpark és a temető előkert még ebben az évben megvalósulhat, most folynak a közbeszerzési eljárások, a pályázati forrás biztosított.

Milyen látvány fogadja az arra vetődőket?

Rendezett faluképet mutatunk, intézményeink és köztereink gondozottságot tükröznek. A falugondnoki szolgálatnak és a közfoglalkoztatottaknak köszönhetően tiszták és virágosítottak is vagyunk.

Számíthattak-e országgyűlési képviselőjük támogatására?

Teljes mértékben! Csöbör Katalin képviselőasszonnyal nagyon jó volt a kapcsolat az elmúlt években ,nagyon sok pályázatot segített megvalósítani és bízunk benne, hogy a továbbiakban is így lesz.

A jövőben mi lehet Sajókeresztúr kitörési pontja?

Szép látványt nyújtunk, kikapcsolódási helynek is jók vagyunk, de annak ellenére, hogy kertjeink alatt folyik a Sajó és sokan horgásznak, turisztikai attrakciónk nem sok lehetőségünk van. Nekünk az ipari park folyamatos fejlődése hozhatja el és jelentheti majd ezt a bizonyos kitörési pontot, ezért helyezzük rá a hangsúlyt.