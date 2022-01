SKORPIÓ

Ismét pörög körülötted az élet, és magadnak is kénytelen leszel beismerni, hogy valójában te ezt élvezed, erre vágytál igazán. Ha azt gondoltad eddig, hogy lehorgonyozni vágysz, akkor most meg is ijedhet egy adódó lehetőségtől. Inkább mégis szeretnéd, ha csak zajlana az élet.