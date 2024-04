Iszak Eszter és férje, Gyurta Dániel még februárban jelentették be, hogy gyereket várnak. Azóta eltelt két hónap, a Mokka műsorvezetője pedig terhessége miatt hízott, így a ruhái nagy részét le kellett cserélnie – írja a Bors.

„Pár hónapja már nehézséget okoz, hogy mit vegyek fel, főleg hogy a nadrágjaim egy részétől el kell búcsúznom. Vettem pár L-es darabot, azokat rotálom, de mivel szeretek változatosan öltözködni (és a munkám igényli is), mást is ki kellett találnom. Úgy döntöttem, hogy a következő időszakban megosztok pár outfit inspirációt veletek, hátha köztetek is van pár kismama, akinek nehézséget okoz, mihez nyúljon a hétköznapokban!”