2000 óta a nemrég megszűnt miskolci repülőtéren működik a légimentés egyik fontos bázisa. Amikor a miskolci önkormányzat ipari fejlesztési területté nyilvánította az egykori repteret, a döntés azt is tartalmazta, hogy a mentőbázis továbbra is a tevékenységhez elegendő helyet kap a volt reptér területéből. Sőt nettó 522,9 millió forintért a dubicsányi székhelyű Borsod Konstrukció Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. megkezdte a vadonatúj légimentőbázis kialakítását a területen.

Mindent, ami szükséges

A közbeszerzési eljárással kiválasztott kivitelezőnek egy darab mentőhelikopter befogadására alkalmas, csaknem 300 négyzetméter alapterületű, acél pillérvázas szerkezetű hangárt és garázst kell kialakítania, acélrácsos tartó fedélszerkezettel, szendvics­panel külső burkolattal és tetőhéjazattal.

Emellett egy 5 személy elhelyezésére alkalmas, 160 négyzetméter alapterületű falazott szerkezetű, a személyzet elhelyezésére szolgáló blokk megépítése is a feladatok között van. A projekt része továbbá egy 85 négyzetméteres fedett-nyitott gépkocsiparkoló és négy, összesen 22 négyzetméteres zárt tároló, valamint egy 7 köbméteres, földbe süllyesztett vízzáró monolit vasbeton szerkezetű zárt szennyvíztároló kialakítása is.

Megépülése után valóban korszerű körülmények között végezhetik tevékenységüket régiónk légimentői.

Miután 2000-ben a különböző vállalkozásoktól az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) vette kézbe a hazai légimentés ügyét, Miskolcon is OMSZ-es légibázis kezdte meg a működését, illetve folytatta az addig is ott tevékenykedő Aerocaritas munkáját a miskolci sportrepülőtéren. Az új rendszerben induló légimentés megkapta az előd cég által már használt, egyetlen szobából álló bázist, amely egyszerre volt a személyzet munka- és pihenőhelye, raktár, konyha és az egészségügyi eszközök tisztán tartására szolgáló tevékenység helyszíne is.

A szolgálat minden reggel a miskolci mentőállomáson indult, ahonnan mentőgépkocsi vitte a személyzetet a repülőtérre, a szolgálat végén pedig vissza is szállította oda.

2006. január 1-től ismét változás állt be, elkezdte működését az Országos Mentőszolgálat Légimentő Kht.-je, és megindult egy új típusú, modern légimentés megvalósítása Magyarországon.

2006. június 2-ig a régi Mi–2 helikopter szolgált Miskolcon, de megérkezett az új technika: az Eurocopter EC135T2 CPDS. Az új helikopter a miskolci sportrepülők hangárjában, fűtetlen körülmények között kapott tetőt a feje fölé. Ezen az állapoton változtat gyökeresen az új légimentőbázis megépítése, amely korszerű körülményeket ad a mentőknek.

(A borítóképen: Az egyik épület alapja már kész)