Miskolc beruházási térképe 2024 tavaszán azzal a céllal jött létre, hogy a város lakói első kézből értesülhessenek az őket érintő beruházásokról, fejlesztésekről és eseményekről. Egy új fejlesztésnek köszönhetően az interaktív térképen most elérhetővé vált a jelenlegi és a 2024 októberétől hatályos képviselői körzetek grafikus megjelenítése is – ezt dr. Ignácz Dávid, Miskolc MJV jegyzője mutatta be. Ennek köszönhetően a felhasználók információt kaphatnak a többi közt arról is, hogy lakóhelyük mely körzethez tartozik, valamint, hogy annak ki az önkormányzati képviselője. A közösségépítő fejlesztés segítségével, a térkép alapján a városlakók tájékozódhatnak arról, hogy mely területen élőkkel tartoznak egy közösségbe, kikkel tudnak lakóhelyükön együttműködni, közösen tervezni vagy egyes problémákkal kihez fordulhatnak. A folyamatos fejlesztés alatt álló online felületen a továbbiakban a képviselők elérhetőségét is feltüntetik majd, és tervben van több, további új funkció beépítése is.