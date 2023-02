Úgy döntött, hogy indul a 2024-es önkormányzati választáson polgármesterjelöltként, jelentette be Veres Pál Miskolc polgármestere ma, azaz pénteken este a Facebook oldalán.

Számtalan kérdést kaptam az elmúlt hetekben Önöktől, itt a Facebookon, az utcán vagy épp társaságban arról, hogyan tervezem a jövőmet, szeretném-e 2024-től polgármesterként tovább szolgálni városunkat, Miskolcot, kezdi Facebook oldalán bejelentését Veres Pál, Miskolc polgármestere. Késő délután ugyanis posztolta a hírt oldalán: úgy döntött, hogy újraindul a 2024-es önkormányzati választáson polgármesterjelöltként.

Döntését így indokolta: 2019-ben, mikor jelöltként bemutatkozott, úgy fogalmazott, nem pártpolitikára, hanem várospolitikára van szüksége, ami az itt élőkről, a miskolciakról szól. Mindenkivel szeretne együtt dolgozni, aki tenni akar a városért.

,,Az én alapállásom nem változott. Továbbra is azt gondolom, hogy minden tehetségre, jó szándékra és tenni akarásra szüksége van Miskolcnak. Szüksége van minden olyan emberre, aki első helyre teszi munkájában Miskolcot. Minden ideológia és elv, politikai hovatartozás és pártérdek elé.

Nekem ez jelenti az elkötelezettséget. Az elmúlt években ezért meggyőződésemért kaptam hideget és meleget, jobbról és balról, de én nem változtam meg. Nem változott az elkötelezettségem, az eltökéltségem, nem változott a hűségem a városhoz és Önökhöz, a Miskolciakhoz."

Volt, akiben csalódott

A polgármester kifejti, nehéz éveket éltünk, utal a két év járványra, kormányzati elvonásokra, energiaár-robbanásra, inflációra. Úgy érzi, sok dologban értek el sikert és áttörést, néhány területen azonban lelassult az élet, és olyan is van, amiben romlott a város helyzete. Sok tehetséges embert ismert meg, sokukkal dolgozott együtt, de volt, akikben csalódott, néhányukban nagyot.

,,Én emlékszem, mivel és miért kezdtük a városvezetői munkát, milyen célokat tűztünk magunk elé, és engem ezek a célok most is inspirálnak. Ezekből merítek erőt minden nap. És ezek adnak erőt a folytatáshoz is", folytatta, és bejelentette: Éppen ezért döntött úgy, hogy indul a 2024-es önkormányzati választáson polgármesterjelöltként.

Bejelentette azt is, hogy számít a mögötte álló szövetségre, számít azokra, akik kitartottak mögötte és mellette. ,,Mindazokra számítok, akik osztják hitvallásomat: mindenkivel együtt dolgozni, aki tenni akar Miskolcért. Mert ez a feladatunk, ez munkánk, erről szól az eskünk", fogalmaz bejelentésében Miskolc polgármestere.

Veres Pál a Velünk a város frakciószövetség támogatásával irányítja a várost, 2019-ben nyerte el a tisztet az önkormányzati választásokon.