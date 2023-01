A Demokratikus Koalíció (DK) törvényjavaslatot nyújtott be, mert szerintük az egyetemi modellváltás miatt nem vehetnének részt a hallgatók az Erasmus + programban (egy brüsszeli döntés következtében – a szerk.) a jövőben. A Gyurcsány-párt megtiltaná, hogy állami vezetők és hivatalban lévő képviselők helyet kaphassanak az alapítványi irányítású egyetemek kuratóriumaiban. Az ügy előzménye, hogy Brüsszel 21 magyar egyetemet akar kizárni, többek között a Miskolci Egyetemet is, az Erasmus programból. A DK azt is hozzáteszi: Az Európai Bizottság már 2021-ben és 2022 őszén is jelezte: nincs rendben az állami egyetemek „fideszes alapítványokba űzése”, és nem látnak garanciát arra, hogy a kiszervezett egyetemek átláthatóan gazdálkodnak majd a rájuk bízott vagyonnal. Hegedűs Andrea, a DK országgyűlési képviselő felháborítónak tartja, hogy miskolci egyetemisták és oktatók lássák kárát annak, hogy a magyar kormány semmibe veszi az EU jogállamisági határozatait.

Célkeresztben a tiszteletdíja

A miskolci DK-nak kezdetektől fogva nem tetszett, hogy Veres Pál, a megyeszékhely polgármestere a Miskolci Egyetemet működtető Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumának tagja. Korábban azt kifogásolták, hogy a polgármester nem egyeztetett a Velünk a Város frakcióval (amelynek a Gyurcsány párt is a tagja – a szerk.) arról, hogy elfogadja Varga Judit (igazságügyiminiszter), a kuratórium elnökének felkérését. Most pedig az szúrja a szemüket, hogy a városvezető pénzt vesz fel a kuratóriumban elvégzett munkájáért. „Az intézmények több száz milliárdnyi közpénztámogatást kaptak. Ebből futja jól megfizetni például a Miskolci Egyetem kuratóriumának elnökét, Varga Judit igazságügyminisztert és a grémium tagjait, köztük Veres Pál polgármestert” – hangsúlyozza a DK a közleményében, ami a város médiájában (!) is megjelent.

Veres az Erasmus mellett

Veres Pál lapunk megkeresésére azt írta: „Nem szeretném ezt a kérdést politikai síkra terelni, hiszen az Erasmus Ösztöndíj program szakmai szempontból kiemelten fontos valamennyi egyetemnek, így a Miskolci Egyetemnek is. Természetesen óriási lehetőség a diákoknak és az oktatóknak egyaránt, és jelentős az egyetemek közti nemzetközi kutatásfejlesztési programok szempontjából is. A mostani döntés (Brüsszel – a szerk.) ezt veszélyezteti, és teljességgel elfogadhatatlan. Azért fogok dolgozni a kuratórium tagjaként is, hogy ne kerüljön veszélybe a Miskolci Egyetem jövője, ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a miskolci egyetemisták és oktatók. Ez a miskolciak közös érdeke.”

A múlt heti kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, ha nem lesz megállapodás az Európai Bizottsággal a kérdésben, akkor a kabinet ki tudja fizetni az Erasmus-ösztöndíjakat saját forrásból, bírósághoz fordul és pert indít a határozattal szemben.

Nemzetközi példák

Gulyás Gergely (a brüsszeli kettős mércét bemutatva – a szerk.) felsorolt több olyan német egyetemet, amelyek tanácsadó testületeinek kuratóriumi tagjai német kormányzati tisztségviselők. Az alapítványi működésről, annak előnyeiről korábban számos szakember és politikus szólt elismerően. Például, hogy a modellváltásnak látszódnak már az eredményei, így a Miskolci Egyetem esetében is: a korábbiakhoz képest kiugróan magas szinten tudott fejlődni az intézmény az elmúlt – alapítványi - időszakban, megerősödött az intézmény autonómiája, a dolgozók és oktatók fizetése jelentősen növekedett, valamint a képzési struktúrát is a vidék igényeihez tudják igazítani. Az alma mater már bekerült a Műszaki Tudományok kategóriájában a világ 450 legjobb egyeteme közé.

A baloldal tandíjat vezetett be A DK-s kritika már csak azért is faramuci, mert a baloldali politikusok nem mindig aggódtak ennyire az egyetemekért, a hallgatókért. Ismeretes, hogy még a 2008-ban a Gyurcsány-kabinet idején vezették be a tandíjat a felsőoktatásban, amely több tízezer hallgatótól vette el a továbbtanulás lehetőségét, csökkentve ezzel az egyetemek versenyképességét és hallgatói létszámcsökkentéshez vezetett.