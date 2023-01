Radikális díjemelések, családok megsarcolása, a karácsonyi ünnepkör semmibevétele, csiki-csuki fürdőnyitás és -zárás, kapkodó és teszetosza intézkedések, valamint baloldali belháború: ez jellemzi Miskolcot az új esztendő első heteiben

– erről beszélt pénteken délelőtt sajtótájékoztatón a Fidesz–KDNP miskolci frakciószóvivője. Hollósy András szerint a baloldali városvezetés a hónapról hónapra érkező, jelentős kormányzati támogatások ellenére a miskolciakkal fizetteti meg a saját alkalmatlanságát és tehetetlenségét.

– Mivel a koronavírus-járvány alatt nem lehetett díjtételeket emelni, a baloldal most elérkezettnek látta az időt, hogy ezekben az egyébként is nehéz és vészterhes időkben az önkormányzati lakások bérleti díjait jelentősen megemelje. Tudomásunk szerint csaknem négyezer lakásban emelték a bérleti díjakat, és ez több mint tízezer bérből vagy nyugdíjból élő miskolcit hoz lehetetlen vagy nagyon nehéz egzisztenciális helyzetbe – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Tiltakoztak ellene

Hollósy András rámutatott arra, hogy dacára a Fidesz–KDNP tiltakozásának és többszöri fellépésének, közgyűlési rendeletben kötelezik a bérlakásokban évek, évtizedek óta élő miskolciakat évi több tízezer, esetenként százezer forint bérleti díj-többlet megfizetésére. Szavai szerint mindezt teszik úgy, hogy a kormány nem hagyja magára Miskolcot, hiszen legutóbb is 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást adtak a vármegyeszékhelynek rezsitámogatásként, és két alkalommal is több tízmillió forintot kapott a borsodi vármegyeszékhely a sportuszoda működtetésére. Miskolc baloldali polgármestere, Veres Pál lépjen ki végre saját árnyékából, és vezetői eréllyel tegyen rendet a körülötte élősködő, felelősséget nem vállaló, csak a saját zsebüket tömő tanácsadók között, mert ezek az intézkedések csak pusztítják, nem építik Miskolcot – szólította fel a városvezetőt a Fidesz–KDNP miskolci frakciószóvivője. Hozzátette: felszólítják Simon Gábort és a Miskolc Holding Zrt. politikai vezetőit, hogy álljanak végre a miskolciak mellé, és ne a dollárbaloldali fellegvárból hozzanak döntéseket a vármegyeszékhelyen élők ellen. Hangsúlyozta: a baloldali recept, a megszorítások, a hitelfelvétel és az adóemelések politikája eddig is, ezután is kudarcot fog vallani – hangsúlyozta a kormánypárti politikus.

Eddig nem emelhettek

Megkerestük a városháza sajtóosztályát a Fidesz-KDNP által felvetettek kapcsolatban. Válaszukban azt írták: Miskolc közgyűlése 2020. augusztusában döntött a lakbérek 2020. november 1-i hatállyal induló, 4 évre vonatkozóan meghatározott, lépcsőzetes emeléséről, aminek értelmében a hosszú évek óta változatlan lakbérek fokozatosan emelkedtek volna a bérlőkkel most közölt mértékűre. Hozzátették: a kormány egészségügyi veszélyhelyzeti intézkedések között bevezetett bérleti díj emelési moratóriuma miatt azonban a lépcsőzetes emelés nem valósulhatott meg, így a bérlőknek 2023. január elején a 2023. évi díjtáblázat alapján került kiállításra a lakbérszámla.

Elismerik, hogy jelentős az emelés

Arra is kitérnek a lapunknak küldött válaszukban: a lakbéremelés - az emelés százalékos arányát tekintve – valóban jelentős, azonban a lakáspiacon kialakult, összehasonlító árakat figyelembe véve megállapítható, hogy az önkormányzati bérlők lakhatása továbbra is, kiemelkedően kedvezményes áron biztosított a többi Miskolcon élő, dolgozó, albérletbe kényszerülő családéhoz képest. Ez egyébként komoly feszültséget jelent a miskolci lakosok között, melyet jól mutat, hogy pályázati kampányonként több száz család jelentkezik az esetenként - 2021. január 1-től már a hatályos, magasabb bérleti díjon - meghirdetett 20-30 darab lakásra. Az önkormányzati bérlakás a kedvező bérleti díj mellett hosszútávú, biztonságos lakhatást biztosít a bérlőknek, mely szintén értékelendő pozitívum a bizonytalan piaci albérletekkel szemben – húzták alá. Arra is rámutatnak: az alacsony jövedelmű bérlők támogatására a bérleti díj emelésről szóló döntéssel egyidejűleg kidolgozásra kerül a szociális lakbértámogatási rendszer, amely 2020. november 1. napjától biztosítja a magas komfortfokozatú lakásokban lakó bérlők - a tapasztalatok alapján zömében idős korú nyugdíjasok – támogatását.

Hozzátették: a lakbértámogatások igénybevételéhez előírt jövedelemhatár 2022. november 1. napjától jelentősen megemelkedett, ami azt eredményezi, hogy a bérlők szélesebb köre juthat hozzá a támogatáshoz. Körülbelül 400-450 millió forint plusz bevételt vár az ingatlangazdálkodó, viszont a többletbevétel 10 százaléka a szociális lakbérkedvezményre kerülhet felhasználásra, amely igénybe vételére jogosultak körét 2022. november 01-tól a jövedelemhatárok módosításával növeltük - írták.

Kerestük Simon Gábort is, az őt ért kritikák kapcsán, amint válaszol, közöljük.