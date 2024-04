Már ahhoz képest is sokat változott az épület, mint amilyennek néhány napja láttuk: a központi leánykollégum nagy részét azóta felállványozták. Most az épület belsejét is megnézhetjük, kísérőnk Tóth Róbert, a beruházó Avalon Center Kft. ügyvezető igazgatója. Az építkezés decemberben kezdődött, akkor kerítette körbe a hajdanvolt kollégiumot a Hell cégcsoporthoz tartozó cég megbízásából a kivitelező, a Peka Bau 2000. Nem csoda, hogy gyorsan haladnak, tudtuk meg Tóth Róberttől, nagy számú munkás dolgozik az épületen, július végére szeretnének elkészülni. Az igazgató a bejárat előtti kis területet mutatja, közösségi tér lesz, kiülhetnek majd a készülő apartmanház lakói beszélgetni, kávézni.