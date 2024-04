Vízilabda: OB I

Férfi OB I, alsóházi rájátszás a 9-12. helyért, 2. mérkőzés

PannErgy-Miskolci VLC – Újpest VSE (Miskolc, Dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda, szombat, 15.00)

Popovics Miklós, az MVLC megbízott vezetőedzője: – A múlt hét végén a csapat mentálisan rendben volt Budapesten, és a sok gyakorlás is meglátszódott a teljesítményen. A játékosok tudták, mi a tét, hogy győznünk kell, és ennek megfelelően vízilabdáztak, mi, akik kívül vagyunk, igyekeztünk feléjük optimizmust sugározni. Az, akkor az utolsó szalmaszál volt, de ez is az, ugyanis kell egy újabb győzelem ahhoz, hogy még nem érjen véget ez a csata. Úgy érzem, hogy az idegenben aratott sikerrel meg tudtuk törni az ÚVSE lendületét, de egyáltalán nem lesz sétagalopp ez a találkozó. Elszántak vagyunk, nyerni szeretnénk, mert még vissza akarunk menni a fővárosba. Meg vannak az újpestieknél is a kulcsemberek, kire kell figyelni támadásban, kik azok, akik jobban védekeznek, és akik közül nem mindegy, hogy ki, kik vannak a vízben a hajrában. Elől, nagyjából 10-11 gólt kell dobnunk, hátul viszont 10 találat alatt kell tartanunk a vendéggárdát.

Az egyik fél 7. pontjáig tartó párharc állása: 6-3, az ÚVSE javára.