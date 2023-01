Súlyos kritikákat fogalmazott meg a városvezetéssel kapcsolatban abban a levélben, amelyet felmondásakor a baloldali Velünk a Város frakciócsoport tagjainak, a polgármesternek, alpolgármestereknek, összesen tizenöt embernek küldött el. Ám a dokumentum nyilvánosságra került, megjelent az ÉszakHírnökön és azóta szerkesztőségünk - ismeretlen e-mailcímről - megkapta. Miért tartotta fontosnak, hogy felmondása mellett leírja és megossza a címzettekkel a gondolatait?

Mert amit leírunk, annak van nyoma, már nem lehet meg nem történtté tenni.

Miért nem egy frakcióülésen, egyeztetésen fogalmazta meg a kritikáit?

Nem egyszer elmondtam szóban a frakció tagjainak is, hogy mi a gond, mert javítani csak úgy lehet, ha szembenézünk a bajokkal.

Ön szerint hogyan szivárgott ki a levél?

Nézze, megkapta 15 ember, bizonyára volt, aki elküldte párttársának, ismerősének, családtagjának is. Számtalan helyről kimehetett, nem szeretnék felelőst keresni.

Számított rá, hogy kiszivárog majd?

Számoltam ezzel az eshetőséggel is, nem vagyok naiv, de nem ez volt a célom. Az interjú-felkérésüket is csak azért fogadtam el, hogy megelőzzem a kikerült szöveg félremagyarázását és ugyanezért kértem, hogy ha már kint van, akkor viszont jelenjen meg a szöveg teljes egészében, ne csak bizonyos részletek.

A levél igencsak kritikus a baloldali városvezetéssel szemben. Nem gondolja, majd azt mondják egyesek, hogy a Fidesz „szekértolója”?

Egyik párt szekértolója sem vagyok.

2010-ig MSZP-tag volt.

És már 13 éve nem vagyok. Hogy a szívem baloldalon dobog, azóta sem tagadom, de egy városért dolgozni - számomra legalábbis - nem pártos kérdés. Akár mondhatnám azt is, hogy pont azok a másik oldal szekértolói, akik a városvezetésen belül rosszul végzik a munkájukat, vagy szándékosan akadályozzák, hogy jól lehessen vezetni Miskolcot.

De 2010-ben elhagyta a „süllyedő hajót” …

A tagságom azért szűnt meg, mert nem akartam már párttag lenni. Sem ott, sem máshol.

Azért a politika nem áll messze öntől? Kampányfőnöke volt Veres Pálnak.

Persze, hogy érdekel a politika, végzettségem szerint is politológus vagyok. Veres Pálnak pedig azért akartam segíteni, mert azt gondoltam, lehet jobban vezetni a várost, mint az előző ciklusban tették.

Csapjon az asztalra!

Térjünk vissza a levélre! Mit szólt hozzá a polgármester úr, és miért nem személyesen mondta el neki az aggályait?

A levelet a frakció tagjainak címeztem, de a levélben egy sor sem lehetett meglepetés polgármester úr számára, hiszen számtalanszor elmondtam az aggályaimat. A felvetéseim nagy részében egyet is értünk.

De egy polgármesternek számos eszköze van arra, hogy rendet vágjon.

Remélem, hogy ha már kiszivárogott a mondandóm, ez arra sarkallja majd őt, hogy az asztalra csapjon. A Földes érdekében megtette, tudom, hogy ha érzi maga mögött a támogatást, képes rá.

Vegyük végig a megfogalmazott kritikákat! A levelében azt írja, hogy sem szakmailag, sem morálisan, sem etikai mércéje szerint nem tud közösséget vállalni ezzel a csapattal (Velünk a Város – a szerk.) Miért?

Mert sokan az alapvető szakmai és morális összefüggéseit sem értik a városvezetésnek és a politikának.

Ez vélhetően nem most derült ki.

Nem, de mostanra jutottam el oda, hogy már nem tudok többet tenni. Morálisan számomra vállalhatatlan, ha az előző vezetést hibáztatjuk valamiért ellenzékből, aztán hatalmon ugyanazokat a dolgokat elkövetjük.

Eltusolták

Kérem, mondjon példát az okokra!

Sajnos számos példa van a legkülönbözőbb területekről. Döntésképtelenség, hozzá nem értés, teszetoszaság, sodródás, személyes érdekek előtérbe helyezése, pártpolitikailag elfogult városi sajtó. Csupa-csupa olyan dolog, ami ellen 2019-ben a kampányban szót emeltünk. De említhetem a DK-s Mokrai Mihály önkormányzati lakásvásárlási ügyét konkrétan is, ami egy tökéletes példa arra, hogy lehet egy ügylet akár jogszerű is, ha éppen nem etikus. Ilyet ugyanis nem tehet egy olyan politikus, aki az Internacionáléban azt énekli, hogy állnak még a paloták. A frakció viszont arra sem volt képes, hogy erről a jelenségről nyíltan beszéljen. Volt kezdeményezés etikai vizsgálatra, de azt eltusolták. Ugyanígy az sem elfogadható például, ha egy baloldali politikus nem meri náci karlendítésnek nevezni a náci karlendítést, csak azért, mert azt épp egy pillanatnyi szövetségese tette. Ezek nálam nem férnek bele, és ma nincs egy olyan rendszer a város vezetésében, ami kikényszeríti a tisztességet, ha már egyesekből belülről nem fakad.

A jelen helyzetet a leírtakban úgy ábrázolja, hogy az el nem végzett rendszerépítési és politikai munka következménye. Ezt, hogy érti?

Az előző városvezetés idején volt egy centralizált, szigorú akaratátviteli struktúra, amely hatékonyan működött, de azt a mostani városvezetés sokszínűségéhez nem lehetett adaptálni. Viszont a mostaniak soha nem építettek fel saját rendszert, pedig számos javaslatot tettünk a kommunikáció, a döntéshozatal, a városfejlesztés, a turizmus, a kultúra, a rendezvényszervezés területén. Olcsóbbat is és hatékonyabbat is. De hiába vannak tehetséges, okos emberek is a városvezetés környékén, ha a végeredmény mégiscsak nulla, mert a többségi akaratot két-három ember szét tudja trollkodni. És sajnos sok a lusta, ostoba, vagy épp szükségtelenül önjáró szereplő is. Ezeket egy erős rendszer tudja egy irányba terelni, vagy kiszűrni, de ez a rendszer sosem épült ki, mert már a rendszerépítést is széttrollkodták.

Keresztbe tesznek

Ez kinek az érdeke „házon belül”?

Akik nem érdekeltek a polgármester sikerében.

Miért nem?

Mert a polgármester sikere nem az ő pártpolitikai, vagy személyes sikerük. Nézze, minden korszakot egy polgármesterrel azonosítunk. Volt Kobold-éra, Káli-éra, Kriza-éra és most van egy Veres-éra. A sikert és a kudarcot is ezekhez a nevekhez kötjük. Ha a város 2019-2024 között sikeres, azt a választók Veres Pálnak tulajdonítják, mert ő a polgármester. Az nem az egyes pártok sikere lesz, hanem Veres Pálé és van olyan városvezető párt, amelyik a saját nevét szeretné építeni, nem a polgármesterét.

Polgármester úr a legtöbb kritikát a városvezető frakciócsoporton belül a DK-tól kapja, róluk beszél?

Igen, a miskolci DK-ról beszélek. Az, hogy keresztbe tesznek a városvezetésnek számtalan esetben tetten érhető. A kisstílű személyeskedések, obstrukciók, hazudozások mindennaposak - csak a saját személyes és pártos érdekeik fontosak. Vagy amikor a közgyűlésben a három szavazatukat arra használják fel, hogy folyamatos bizonytalanságban tartsák a frakciót. Például, mikor tavasszal a hitelfelvételről volt szó - a kötvényvisszafizetés és fejlesztések kapcsán felmerült nyolcmilliárd forintról beszélek -, akkor is nemet mondtak, a mostani kamatszintek miatt már történelmi károkat okozva ezzel a városnak. De mondhatnám a frakciószabályzatot is. Azért nem fogadták el, mert az frakciófegyelmet várt volna el, vagyis, ha frakciótöbbség valamit akar, ahhoz igazodni kell. De milyen demokrata az, aki a többségi elvet nem fogadja el? Megmondom, nem demokrata.

Mint politológus, mire következtet az előzőekből?

Arra, hogy a legerősebb ellenzéki párt szeretnének lenni Miskolcon és ez mindennél fontosabb. Fontosabb a szakmaiságnál, a tisztességnél, az igazmondásnál. És megkockáztatom, hogy ez még a város érdekénél is fontosabb nekik.

Likvidált szakemberek

Akkor nem győzelemre játszanak?

Így van. Nekik kell a legerősebbnek lenniük az ellenzéki oldalon, még akkor is, ha a következő önkormányzati választáson számukra és a baloldal számára ez vereséget is jelent. Amit a DK Miskolcon művel, az nem más, mint politikai terrorizmus. Jó célokért dolgozó szakembereket likvidáltak, lehetetlenítettek el a polgármester úr és a város mellől, folyamatos bizonytalanságot teremtenek, és ez a jövőben is így lesz.

Mondjon neveket, aztán meglátjuk, igaza lesz-e!

Ezt nem tehetem. Maradjunk annyiban: volt közvetlen kollégám áll a „lista” élén. Nézze, 2019-ben egy nagyon erős csapat állt össze a polgármester mögött és az első pillanattól nyírják őket személyes és politikai érdekből, pont azért, mert a polgármester személyes stábja tehetséges, szorgalmas és a leginkább azért, mert a polgármesterhez lojális.

De erre, hogy kerülhet sor, hiszen ő a polgármester, ő miért engedi?

Mondtam neki sokszor, de attól tarthat, hogy elveszíti a közgyűlési többségét, másfelől személyiségéből adódóan, utálja a konfliktusokat.

Az egy vezető esetében nem túl jó tulajdonság, azt is mondhatni rossz ómen.

Hogy polgármester úr békére törekvő, az egy hatalmas erény. Az viszont, hogy konfliktuskerülő, nem feltétlenül az. Ő komolyan gondolja, hogy mindenkivel együtt akar dolgozni, aki tenni akar Miskolcért, csak amikor átverik, akkor lebénul.

Lehet egy ilyen sok pártból, civil szervezetből álló teamet jól koordinálni, egy vágányra tenni?

Vannak külföldi példák is, például Hollandiában, de jól működő, sokszínű nagyvárosok vannak itthon is: Szeged, Pécs, vagy Szombathely is például.

Károkozás zajlik

Mik a miskolci városvezetés, a frakciócsoport legnagyobb hibái?

A városvezetés rendkívül sok gonddal – Covid, infláció, kormányzati elvonások stb. – küzd, de sajnos mindezt karakter nélkül teszi. Ahol értéket lehetne teremteni vagy megmenteni, ott sokszor amatőr károkozás zajlik. Ha valaki nem végez el egy munkát, annak nincs következménye, mert a büntetésben sincs egységes szándék. Így végül mindenki azt csinál, amit akar. Ha semmit, akkor semmit. Sokan azt sem értik meg, hogy egy városvezetőnek sokkal fontosabb dolga van annál, minthogy hangos ellenzéki legyen a kormánnyal vagy a Fidesz-KDNP-vel szemben. Veres Pál nem volt, és nem is lesz pártpolitikus. Neki a kormánnyal, miniszterekkel kell tárgyalnia, mert ez a dolga Miskolcért. Ennek 2020-ban így is indultunk neki: polgármester úr egy hatalmas kormányzati „turnét” csinált, mindenhol megnyíltak előtte az ajtók, a többi megyei jogú város, nagyobb települések vezetői csak kapkodták a fejüket a kezdeti eredményessége láttán. Ez Veres Pálnak és az akkori szakmai stábjának volt köszönhető.

Mintha alábbhagyott volna ez a lendület…

Igen, mert a helyi politika egyes szereplői kinyírták vagy ellehetetlenítették a stáb azon tagjait, akik szakmailag „túl jók” voltak, pedig polgármester úrral nagyon jó szakemberek érkeztek, ráadásul a Földes Ferenc Gimnázium miatt az ő szakmai networkje nagyon-nagyon erős. A kultúra területén jó vezetőket örököltünk az előző ciklusból, a város turisztikai kft.-je pedig 2020-ban egy egészen kiváló vezetőt talált, sokáig ugyanígy kiváló szakemberünk dolgozott a gazdaság-, vagy projektfejlesztés területén is.

Manapság mi a helyzet?

Ma a turizmus, Miskolc népszerűsítése nem kap forrást, a stratégiai gondolkodás és tervezés elsorvadt, színvonalra, minőségre pedig nincs igény. Ez a területért felelős vezetők felelőssége is. A város ugyan működik, ami elsősorban néhány pénzügyi szakember és a Miskolc Holding érdeme, de sajnos a vezetés nem becsülte és nem becsüli meg a lojalitást, és azt a szellemi kapacitást, ami 2019-20-ban a városvezetés környékén dolgozni kezdett.

Nem hibázott Veres Pál, hogy ezt hagyta?

De, amit szerintem azóta már nagyon megbánt.

Terv maradt a Nagy-Miskolc program döntő része

Hova lettek a kampányígéretek? A levelében azt is állítja: eltűntek a célok, amiket 2019-ben megfogalmaztak, helyüket – egyebek mellett – pártambíciók vették át. A közös cél csupán annyi, hogy hatalomban maradni…

A polgármesteri választási programban számos dolgot megterveztünk, ez lett a Nagy-Miskolc program. Az elképzelések döntő része azonban terv maradt, mert nem volt egy első pillanattól komolyan vett lista, amit, ha törik, ha szakad, végre kell hajtani. Pedig elkészítettük ezt is, a projektsort is, de aztán elsodródott. Hogy miért? Mert akivel a polgármester dolgozni akart, azt a frakció egy része módszeresen kinyírta és nem volt eredményelvárás sem.

Van olyan baloldali vélemény, hogy a DK és az összefogás nyerte meg a voksolást, amibe Veres Pál csak beleült.

Ugyan már! A pártok még egy közös politikusjelöltben sem tudtak megállapodni, mert igazán sosem bíztak egymásban, már 2014-ben sem. Varga László és Jakab Péter viszont 2018-ban megértette, hogy csak akkor van lehetőség változásra Miskolcon, ha félreteszik a személyes és pártérdekeiket és az MSZP és a Jobbik összefog. Na, ők akkor hosszútávon gondolkodtak és ez volt a kulcs. A Földes Ferenc Gimnázium igazgatója, Veres Pál akkor nagyon népszerű volt, hiszen számos alkalommal sikerrel védte meg az iskoláját, így, mivel volt polgármesteri ambíciója, a pártok mögé álltak a győzelem reményében. Végül Veres Pál személyesen több szavazatot kapott, mint az összefogás jelöltjei, ráadásul ő volt a brand, ő volt a név, ő volt a remény a választók szemében. Tény, hogy a pártok nagyon fontosak voltak, az összefogás ténye komoly felhajtó erő volt, de Veres Pál nevével nyert a szövetség. Ő volt a katalizátor, a csiriz és a hitelesítő pecsét is egyben. Aki mást állít, az vagy menthetetlenül ostoba, vagy simán csak hazudik.

Elégedetlen lakosok

„Ahová a miskolci DK beteszi a lábát, ott kő kövön nem marad” - Szvoboda László

A városvezető frakción belüli pártpolitikai törekvésekben hol vannak a miskolciak, az itt élők érdekei?

Sehol. Nem az eredmény, a színvonal vagy a teljesítmény fontos, hanem az, hogy kinek az embere hol ül. Mondok példát a saját területemről: a Miskolci Kulturális Központ (MKK) előző vezetője a váltás után is a helyén maradt, mert jó eredményeket hozott és polgármester úr bízott benne. 2021-ben a „Minősített Közművelődési Intézmény” címet is elnyerte az MKK, Borkuti tanácsnok úr ki is állt vele parádézni a díjátadón, aztán néhány hét múlva kirúgták a vezetőt. Ezt követően az elmúlt 2 évben jött a hanyatlás, szinte semmi említésre méltó nem történt a városban. Ami sikeres volt, azt nem az MKK csinálta. Gondoljon csak a legutóbbi adventre, karácsonyra, szilveszterre. Vagy emlékszik bármire arról, hogy mi történt Miskolcon a nyáron? Ahogy az MKK intézi a dolgokat, az nem egy megyei jogú város színvonala. A helyzetet viszont jól példázza, hogy az MKK-t azért kellett egyszer megdicsérni, mert sikerült megszervezniük egy majálist… Vicc. Ha nem lenne egy fantasztikus színházunk, szimfonikus zenekarunk, Cinefestünk, vagy múzeumunk, köröket verne ránk egy random falu is. De a MIKOM színvonala is rohamosan csökken, cserébe ismét pártpolitikai szócső lett, ami ellen pont mi lázadoztunk jogosan az előző városvezetés idején. Sajnos az a tapasztalat, hogy ahová a miskolci DK beteszi a lábát, ott kő kövön nem marad.

Jelen helyzet elfogadása a baloldali frakcióban mennyire egzisztenciális kérdés?

Sokan tartanak attól, hogy mi lesz, ha elvész a többség. De őszintén remélem, hogy ez megváltozik, hiszen van még hátra a ciklusból. Ez a város ennél többet érdemel és Veres Pál ennél többre képes. Csak rendet kell vágnia.

Készült egy kutatás, hogy politikai aspektusból hogyan látják a miskolciak a helyzetet. Mi a konklúzió?

Az, hogy kifejezetten polgármester úrban szeretnének bízni az emberek, mert őt kedvelik. Látja? Ennyire erős a személyes varázs és a Földes élén szerzett nimbusz. Ugyanakkor az emberek sok mindennel jogosan nem elégedettek.

Azt is hangsúlyozza a levelében, hogy a Jóisten kegyelmezzen Miskolcnak, nehogy ez a konstelláció így, ebben a formában még egyszer hatalomra jusson.

Ha nem lesz változás a rendszer működésében, akkor ezt fent is tartom.

Szvoboda László levele a Velünk a Város frakciócsoport tagjainak: