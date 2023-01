Reagáltattuk az érintett feleket Szvoboda László, Veres Pál felmondott tanácsadójának interjújára. Ismeretes, a tanácsadó a várost irányító frakciócsoport működésének anomáliáiról beszélt lapunknak.

A város normális működését, fejlődését és vezetését ellehetetlenítő politikai állapotokról is kifejtette véleményét a nemrég felmondott tanácsadó. Szerinte a Demokratikus Koalíció (DK) számtalan esetben tesz keresztbe a vezetésnek – közvetve a vármegyeszékhelynek –, mindennaposak a kisstílű személyeskedések, obstrukciók, hazudozások. Az okokat firtató kérdésre azt felelte a politológus végzettségű szakember: a DK a legerősebb ellenzéki párt szeretne lenni Miskolcon, még akkor is, ha a következő önkormányzati választáson a Gyurcsány-párt és a baloldal számára ez vereséget is jelent. „Megkockáztatom, hogy ez még a város érdekénél is fontosabb nekik.” Úgy látja: „Amit a DK Miskolcon művel, az nem más, mint politikai terrorizmus.” Jó célokért dolgozó szakembereket likvidáltak, lehetetlenítettek el a polgármester úr és a város mellől, folyamatos bizonytalanságot teremtenek, és ez a jövőben is így lesz. „Ahová a miskolci DK beteszi a lábát, ott kő kövön nem marad!” – állítja.

A Veres Pálról amúgy többnyire pozitívan nyilatkozó Szvoboda kiemelte: a városvezetés rendkívül sok gonddal küzd, de sajnos mindezt karakter nélkül teszi. Ahol értéket lehetne teremteni vagy megmenteni, ott sokszor amatőr károkozás zajlik. A feladatok elmaradásának nincs felelőse, következménye. A Nagy-Miskolc programban megfogalmazott elképzelések döntő része csak terv maradt. A baloldali, várost vezető frakción belüli pártpolitikai törekvésekben nem számítanak a miskolciak érdekei. Nem az eredmény, a színvonal vagy a teljesítmény a fontos, hanem az, hogy kinek az embere hol ül.

Szvoboda az interjúban hangsúlyozta, ha nem lesz változás a rendszer működésében, akkor a Jóisten kegyelmezzen Miskolcnak, nehogy ez a konstelláció így, ebben a formában még egyszer hatalomra jusson.

Veres reméli, tanulnak a kritikából

Veres Pál, Miskolc polgármestere ezt írta megkeresésünkre: „Szvoboda László a kampányfőnököm volt, majd ezt követően több mint 3 évig dolgozott mellettem tanácsadóként. Így a levelében leírt, megfogalmazott kritikák, vélemények számomra ismertek voltak. Többször egyeztettem vele, azokról a problémákról is, amelyet a levelében felvetett, és azt kell mondjam, több pontban is egyetértettem, egyetértünk.

2019-ben civilként, a pártok támogatásával indultam a választáson, hittem abban és mai napig hiszem, hogy nekem Miskolc a pártom. Hittem és hiszem, hogy a városvezetést lehet a politikán, a politikai célokon, politikai érdekeken felülemelkedve végezni. Hiszem, hogy egy Miskolc van, nincs jobb és baloldali városunk. Engem minden miskolci polgármesterének választottak, és ahogy a Fidesz sem érti, ha Miskolc érdekében párbeszédet kezdeményezek velük, ha a miskolciak érdekében egyeztetésre hívom őket, úgy a frakción belül is vannak olyan politikai erők, amelyek a politikai érdekeiket helyezik szembe a város, Miskolc, a miskolciak érdekével.

Eltelt három év, három év ebben a küzdelemben, ebben a politikai csatározásban, miközben én nem változtam, nem árultam zsákbamacskát az engem támogató képviselőknek, hiszen mindig azt vallottam, nekem egy pártom van, Miskolc.

Még mindig hiszem, hogy a pártpolitikán túllépve, várospolitikában kell egy városvezetőnek gondolkodnia, ezek mentén kell dolgoznia, működtetnie egy várost.

Hiszem, a levélben megfogalmazott kritikákból tanulnak azok, akiknek szól, de ebbe saját magam is beleértem. De azon frakciótagoknak is súlyos üzenet ez, akikkel annak idején azzal a céllal indultunk el a 2019-es választáson, hogy a város érdekében, a városért tudunk másképp, jobban dolgozni, mint az előző városvezetés.

Nekem továbbra is Miskolc a pártom, továbbra is a miskolciak az elsők, aki szeretne ezen az úton velem jönni, velem tartani, azzal továbbra is együtt fogok dolgozni.”

Miskolc a túlélésért küzd

„Tisztában voltam és vagyok a Szvoboda László és a DK közti ellentétek létezésével, de ezek a munkámban nem befolyásoltak, és nem is érzem tisztemnek ezekben a vitákban igazságot tenni” – nyilatkozta lapunk megkeresésére Szarka Dénes, a Jobbik-frakciócsoport vezetője. Hozzátette: ő baloldalon semmilyen feszültséget nem érez, mert nincs. „A polgármester és a Velünk a Város frakció is nehéz helyzetben van természetesen, hiszen Miskolc a korábbi városvezetések örökségével küzdve eleve hendikeppel indult. Sajnálatos módon úgy tűnik, vannak olyan megválasztott képviselők, politikusok, akik nem mindig Miskolc helyzetének javításában érdekeltek, de őket én nem a frakciónkon belül látom” – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő.

A jövőről pedig úgy fogalmazott a jobbikos politikus: „A következő helyhatósági választás több mint egy év múlva lesz, jelenleg pedig az egekbe szökő energiaárak és a kormányzati elvonások miatt Miskolc a túlélésért küzd. Így számunkra nem a választások, hanem az operatív feladatok megoldása, képviselőink választókerületi munkája áll a figyelem középpontjában.”

Cél a működés biztosítása

Simon Gábor MSZP-s önkormányzati képviselő, a Velünk a Város frakcióvezetője azt írta: „Szvoboda László nem volt sohasem a frakciónk tagja, alkalmazottja vagy tanácsadója. Ebből fakadóan közvetlen rálátással sem rendelkezik a munkánkról.” Szerinte a választók olyan politikusokra szerették volna bízni Miskolc vezetését, akik elkötelezettek az itt élők támogatása, a demokratikus, jogállami értékek, a takarékos, átlátható gazdálkodás mellett. Hozzáteszi: hiba a sokszínűséget hátrányként feltüntetni, mert szerinte ez inkább lehetőségeket rejt magában.

„A koalíciós irányítás az együttműködésről szól, ami nehézkesebb és néha lassúbb, de megfontoltabb működést, észszerű, körültekintő döntéseket eredményez” – hangsúlyozta. Azt is kifejtette: a frakciójuk feladata jelenleg nem a választásokra készülés, hanem a város működőképességének biztosítása. A politikus továbbá kritikával illette a jelenlegi kormányintézkedéseket.

Nem kívánt nyilatkozni

Mokrai Mihály, a Demokratikus Koalíció-frakciócsoport vezetője azt írta megkeresésünkre: „A DK nem kíván nyilatkozni.”

Teljes káosz

„2019-ben a választási kampány során már elmondtuk, hogy Gyurcsány Ferenc rá fogja tenni a kezét a miskolci városvezetésre” – reagálta megkeresésünkre Hollósy András, a miskolci Fidesz–KDNP frakciószóvivője. Hozzátette: ennek látják a következményeit most a választópolgárok.

„A miskolciak látják azt, hogy hova vezet, hogyha egy szivárványkoalíció egy szekeret nem egy-, hanem hatfelé húz” – tette hozzá. A városi ellenzék szerint teljes káosz, tanácstalanság és szakmaiatlanság jellemzi a város vezetését, és a Demokratikus Koalíció a nevével szemben inkább antidemokratikus.

