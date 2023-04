Az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) megdöbbenéssel értesült azokról a híradásokról, amelyek szerint – a Boon.hu hírportál értesülései alapján – vadász ejthette el a Svájcból hazánkba érkezett, jeladóval megjelölt szürke farkast. Szervezetünk, mint a 70 ezer magyar vadászt tömörítő köztestület és érdekképviselet, a leghatározottabban elítéli a természetkárosítás bármilyen formáját, függetlenül attól, hogy azt ki követi el – tette közzé közleményében az OMVK.

– A svájci jeladós farkas feltételezett kilövésének ügye nem vadgazdálkodási szabálysértés. Amennyiben a jelenleg is folyó nyomozás során valóban bebizonyosodik, hogy vadász lőtt a farkasra, akkor ez a Büntető Törvénykönyv szerint természetkárosításnak minősül. A természetkárosítás három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő – mondta Földvári Attila, a Országos Magyar Vadászkamara szóvivője. – Ha a büntetőeljárás eredményesen zárul, vádemelésig jut az ügy, és a bíróság dönteni fog, akkor ilyen súlyos ítéletre lehet számítani. Ezenkívül felmerülhet még állatkínzás bűntette is, de ahhoz, hogy erről beszélni lehessen, meg kellene, hogy legyen az állat teteme. Emellett orvvadászat bűntettéről is beszélhetünk, amennyiben bizonyítást nyer, hogy tiltott vadászati eszközt használtak az állat elejtéséhez.

A vadász természetvédő

Az elkövető élete végéig kitaszított lehet a vadászok körében.

– Mivel a Nemzeti Nyomozó Iroda nekünk sem adott tájékoztatást a részletekről (a nyomozás ideje alatt ezt nem is várjuk el), ezért nem tudjuk, hogy ki lehetett az elkövető. Viszont akárki is volt, a cselekedetét messzemenőkig elítéljük. Nem is mondhatunk mást, különösen egy védett, vagy fokozottan védett faj esetében. Ugyanis amivel mi foglalkozunk – a vadgazdálkodás – a természetvédelem, a fenntartható természetmegőrzés egyik eleme. Tehát minden ellenkező híreszteléssel ellentétben a vadász valójában természetvédő. Elmarasztaló bírósági ítélet esetén az elkövetőtől a vadászkamara vissza fogja vonni a vadászjegyét és saját Etikai Szabályzata alapján más szankciót is eszközölhet. Azonban ez a letöltendő, illetve felfüggesztett börtönbüntetésnél nem lehet erősebb szankció, mivel nem bíróság, hanem köztestület vagyunk. Ugyanakkor erről az emberről már élete végéig tudni fogja a vadásztársadalom, hogy ő „a farkasölő”, és miatta támadta a közvélemény a szakmát, illetve a 70 ezer magyar vadászt. A továbbiakban azonban azt kérjük mindenkitől, hogy próbáljanak meg nem általánosítani, mert nem minden vadász lőtt farkast, csak feltételezhetően egyetlen egy – hangsúlyozta a szóvivő.