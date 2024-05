A női élvonalbeli kosárlabda bajnokság döntőjének első meccsét rendezték szerdán: a DVTK Hun-Therm és a Serco UNI Győr közötti, az egyik fél harmadik győzelméig tartó csata első felvonásának a DVTK Aréna adott otthont.

Öt órával a meccs kezdése előtt már nem lehetett jegyet vásárolni a mérkőzésre, az utolsó biléta is elkelt a hazai oldalra. És bár a diósgyőri szurkolók kimaxolták a 3288 fős létszámot, a szó szoros értelmében vett telt házról azért nem lehetett beszélni, mert a győri drukkerek mindössze 21 fővel képviseltették magukat a 3396 fős csarnokban.

Nem csak a vendég szurkolók, hanem csapatuk is szűkös létszámmal érkezett a meccsre, a kanadai Carleton az Egyesült Államokban, a WNBA-ben szereplő Minessota Lynx csapatánál állt munkába vasárnap, a brit, amerikai Anigwe egészségügyi okok miatt nem volt jelen, Török pedig vállsérülése miatt nem volt bevehető.

A Diósgyőrnél is volt kimaradó, de csak technikai ok miatt, ugyanis egy meccsre csak négy légióst lehet nevezni, és ezúttal a DVTK Hun-Therm öt külföldije közül a francia válogatott centere, Tadic nem került keretbe.

,,Nekem ez az életem”

A meccs elején a harmadik hazai dobás ment be, ami hármas lett, Charles találata után Bach majd Dubei is ugyanilyen értékű dobást jegyzett (3-6). Nem sokkal később Ruff-Nagy, Aho N. és Gyöngyösi is csatlakozott a triplások táborához (8-12). Egy ideig a vendégek vezettek, de Kányási egyenlítése után Garbin is hárompontost szerzett (18-15), amit Charles egy palánk alólival fejelt meg a negyed utolsó percében (20-15). Az első negyedet annak ellenére nyerte a hazai együttes, hogy a győriek jobban dobták a hármasokat, ezzel szemben a Diósgyőr több lepattanót szerzett.

Jól kezdték a második játékrészt a vendégek (20-20), de amikor a folytatásban a DVTK kétszer is labdát lopott védekezés közben, és ezekből gólokat ért el, a 14. percben időt kértek a látogatók (26-20). A szünet azonban inkább a Diósgyőrnek tett jót, Jovanovic rövid idő alatt két triplát is bevágott (34-22). Ezt a győriek szakvezetője, Cziczás László nehezen viselte, reklamálásért technikai kapott. Aztán amikor Lelik, 10 méterről talált be a gyűrűbe, az addigi kiváló hangulatban az egekbe szökött az eufória a csarnokban (37-22). ,,Nekem ez az életem, Diósgyőr a mindenem, mindig veled leszek én, harcolok a címerért, minden egyes hétvégén” – énekelték több ezren a csarnokban. Káprázatosan játszott ekkoriban a piros-fehér gárda, Jovanovic parádézott, nem csak a távoli dobásokban (40-24). De aztán a Győr is villantott, hétfős rotációjukkal 10-re csökkentették a különbséget (40-30), és a negyed utolsó perce is az övéké volt (40-32).

A harmadik menet elején nem ment a Diósgyőrnek, négy és fél perc alatt mindössze Lelik dobása szédült be a gyűrűbe, ezzel szemben a Győr ott folytatta, ahol az előző negyed végén abbahagyta, így a 25. percben időt kellett kérnie a hazai szakvezetőnek (44-42). A kritikus pillanatokban azonban a hazai közönség még erősebben a piros-fehérek mellé állt, és bár sokáig nagyon erősen tapadt a vendég együttes (48-46), de aztán Aho N. a támadóidő lejárta előtti pillanatban egy hármast húzott be, majd pár másodperc múlva Kányási is triplát jegyzett (54-46). Persze, hogy időt kért a zöld-fehér gárda, de a mezőny legjobbja, Jovanovic nem vett vissza, a játékrész végét az ő találata zárta (59-51).

A negyedik negyed elején igazából egyik csapatnak sem ment a játék, de amikor Kányási egy újabb hármast vert be, majd Grigalauskyte ziccer gólt szerzett a palánk alól, Cziczás edző jobbnak látta kikérni egy szünetet (64-53). Küzdött a Győr derekasan, 7-re csökkentették a hátrányukat, de az idő a Diósgyőrnek dolgozott, és amikor Jovanovic 22-re növelte saját pontjainak számát, eldőlt a csata (70-59). Tudták ezt a hazai drukkerek is, akik az utolsó percben állva tapsolva ünnepelték kedvenceiket.