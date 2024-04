– A kastély újranyitásakor milyen célokat fogalmaztak meg?

– Akkor azt ígértem, hogy élettel töltjük meg ezt a kastélyt. Az elmúlt években jelentős munkát végeztünk a vármegyei értéktáron, pályázati forrásokon keresztül a térségi turizmus erősítéséért. E mellett ismerjük a turisztikai attrakciókban rejlő hasznosítási lehetőségeket. Vármegyénk kiemelt látogatottsági adatokkal büszkélkedhet az itt lévő várak és kastélyok tekintetében, ami annak is köszönhető, hogy az elmúlt időszakban több mint 22 milliárd forintból jelentős részük megújult, többek között az Edelényi Kastélysziget is. Ezek mind azt erősítették, hogy felelősen és a vármegye érdekeit szem előtt tartva elvállalhatjuk az ország egyik legszebb kastélyának üzemeltetését.

-Azóta majd’ egy év telt el. Hogyan sikerült mindez?

– A tényekre alapozva bátran kijelenthetem, hogy jól. Sokat dolgoztunk és dolgozunk a vármegyei önkormányzatnál és a kastélyban is azért, hogy ez a barokk csoda igazi közösségi tér, a kultúra otthona legyen. A nyitvatartás első félévében 16 ezer látogatónk volt az ország minden tájáról, sőt francia, amerikai és új-zélandi vendégek is jártak a kastélyban. Talán a titok abban rejlik, hogy a család minden tagjának kínálunk programokat. Már a legelején fontos volt számunkra, hogy együtt gondolkozzunk, együtt dolgozzunk a helyi civilekkel. Ők is remek partnereink a kezdetektől, például közösen, civil összefogással tettük szebbé a kastély kertjét az induláskor és együttműködünk az egyházakkal és oktatási intézményekkel is.

– Említette, hogy minden korosztály számára kínálnak programokat. Mondana példákat?

– A kastélyban lévő hét színházi előadást több mint 3 ezren látták. Itt kapott helyet a Vármegye Önkormányzata és a Magyar Nemzeti Múzeum közös programja, az Őseink nyomában című kiállításegyüttes, az ehhez kapcsolódó számos kísérőprogrammal. Advent idején jégpályát nyitottunk a kastélykertben, és itt gyújtottuk meg a várakozás gyertyáit. Idén nyitottuk meg a „legózós” Játékszobát, majd húsvéti programsorozatot szerveztünk, valamint a Miskolci Egyetemmel együttműködve az Egyetemi Tavaszi Fesztivál hangversenyeinek is a kastély ad otthont, amelynek Facebook-oldalát és honlapját tudom ajánlani mindazoknak, akik kíváncsiak a további programokra, eseményekre.