A farkas kereséséhez olyan speciális kutyákat vetnek be a szlovák-magyar határ mentén, amelyek az elásott farkastetemeket is megtalálják, tudtuk meg. Több forrásból is úgy tudni, egyelőre csak a jeladós nyakörvét találták meg a Svájcból Borsodig vándorolt, majd itt valószínűleg lelőtt farkasnak. A tetemet nagy erőkkel keresik. Meg nem erősített információink szerint az elkövető a GPS jeladót tönkretette a nyakörvön, amit aztán a Hernádba dobott, de a rádiófrekvenciás jeladó tovább működött.

Információink szerint egy Nyíregyházán élő, de vármegyénkben is ingatlannal rendelkező vadász lehetett az elkövető, akinél házkutatást tartottak, és több természetkárosításra utaló bizonyítékot is találtak.

Az M237-es kódjelű, Svájcban jeladóval ellátott és onnan elindult farkast vármegyénkben lelőtték, számolt be róla elsőként a boon.hu.