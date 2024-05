From Wasteland to Wonderland címmel jelent meg a miskolci zenekar albuma két évvel ezelőtt, erről emlékeztek meg közösségi oldalukon, ahol azt is megkérdezték rajongóiktól, hogy melyik a kedvenc számuk az albumról.

Az ír punk rock kocsmazenét játszó zenekar töretlen sikernek örvend a 2000-es évek végi megalakulásától belföldön és külföldön egyaránt.