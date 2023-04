Nemzetközi visszhangot váltott ki az, hogy valaki lelőtte a Svájcból hazánkba érkezett, jeladóval ellátott farkast. A farkasokhoz kötődő ügyek nem új keletűek Zemplénben és Abaújban, hiszen az utóbbi években több tucatra becsülték már a számukat a térségben. A boon.hu és az Észak-Magyarország már számtalanszor foglalkozott a témával. Ezekből kiderült, hogy többször estek áldozatul – például Füzéren és Mogyoróskán - haszonállatok a vadászó farkasoknak, a vadászok pedig arra panaszkodtak, hogy érezhetően megritkult a vadállomány a ragadozók megjelenése óta.

Meg kell tanulni velük élni

Mint korábban megírtuk, borjakkal, juhokkal, sőt milliós értékű tenyészállattal is végeztek a ragadozók. A természetvédelmi szakemberek ezzel szemben azzal érvelnek, hogy a farkas őshonos állat a vidéken, meg kell tanulni velük újra együtt élni gazdálkodóknak, vadászoknak és a turizmusban érdekelteknek egyaránt. Félő volt azonban, hogy előbb-utóbb valaki célba veszi a farkasokat még azt is kockáztatva, hogy komoly büntetés, akár három évnyi szabadságvesztés járhat az elpusztításukért. A svájci farkas kilövése kapcsán úgy tűnik, nem erről van szó.

Ha mindenki tisztában lenne...

Munkatársunknak már több alkalommal is nyilatkozott farkasokhoz kötődő ügyekben károsult gazdálkodóként és vadászként Horváth Jenő, Füzér polgármestere, akit arról kérdeztünk, véleménye szerint miként is lehetne megóvni egy védett állatot a környéken. Mint elmondta, már többször is kifejtette, hogy legfontosabb lenne az adott területen működő természetvédelmi szervek, a gazdálkodók, vadászati szervezetek közötti szorosabb kommunikáció. Ha mindenki tisztában lenne vele, merre tartózkodnak a védett vadak, akkor valószínűleg a szokottnál is óvatosabbak lennének a vadászok, és a gazdálkodókat is értesíteni lehetne, hogy figyeljenek oda jobban haszonállataikra.

Nagy-Milic vadrezervátum

Mint hozzátette, Füzér környékén, farkasbarát településként egy ilyen terület létrehozásán dolgoznak, ahol a kiemelten védett állatok is biztonságban lehetnek, ezért kidolgoztak egy majdan különleges vadászterületi státuszban működő ragadozó- és vadvédelmi programot. Ez kiemelten kezelné a környéken immár állandóan jelen lévő farkas- és hiúzállomány proaktív védelmét. A tervek szerint ebben a programban együttműködik majd a természetvédelem, az állattartó gazdálkodók, a vadászati szervezetek és a turizmusban érdekeltek. A tervezett, mintegy 3000 hektáros terület elnevezése Füzér határában Nagy-Milic vadrezervátum lesz.