A külső vár építésével folytatódott a Diósgyőri vár építése az elmúlt hónapban, derült ki a magyarepitok.hu cikkéből. A szakportál havonta, gazdag képanyaggal számol be az aktuális munkákról. Az Épkar és az FK-Raszter kivitelezésében folyamatosan halad az építkezés, derül ki a cikkből, a projekt során a Nagy Lajos király egykori székhelyeként és a királynék váraként is ismert erődítmény kapja vissza régi fényét.

A külső vár építése több projekelemből áll, többek között visszaépítenek négy bástyapárt, külső várteraszokat létesítenek, két szinten pedig úgy alakítják ki a várfalat, hogy azon végig lehessen sétálni. A tornyokat is helyreállítják, és ennek részeként a legfelső szinteken kilátókat is kialakítanak. A Királynék kertjét pedig majd középkori kertészettechnikával, korabeli források szerint válogatott fűszer- és gyógynövényekkel telepítik be.

A múlt hónapban többek között az eddig elkészült északi oldali bástyáiból kibontották a ramonádokat (ez egyfajta kőműves segédszerkezet), majd felszerelték őket a keleti bástyapárnál, ahol ezt követően a kőbordákat kezdték el beépíteni. Megkapta aljzatbetonját az északi ágyúállás, a teraszszinten pedig falazási munkákat végeztek el. A látványos, hatszögletű lépcsőháztorony falazásával pedig szintén előre haladtak, és egy újabb faragott kő ablakkeretet is beépítettek.

Megerősített falak

A belső várban többek között falat erősítettek meg, olvasható a magyarepitok.hu szakmai portálon. A belső vár építkezése a projekt másik fő eleme: ennek befejeztével egy körülbelül 3900 négyzetméteres alapterületű épületet adnak majd át. Itt a nyugati oldali étterem szerkezetépítésén folyamatosan dolgoznak, és a második emeleten, a délkeleti oldalon az udvari zárt sarokerkély munkálatai is megkezdődtek.

Korábban portálunknak nyilatkozott Rostás László építész, a Diósgyőri vár főtervezője, aki elmondta, a vár a tervek szerint jövő év végén lesz kész.