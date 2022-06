Felmerül néha az is a kritikusok részélről, hogy fel sem kellett volna újítani a várat, maradt volna inkább romosan. Maradhatott volna?

Nem! Szerintem legfeljebb 20 év múlva kerültek volna abba a helyzetbe, hogy az állékonyság elvesztése miatt el kellett volna bontani rom-antik-osan épült romfalakat, illetve a tornyok külső falait.

Az is felmerült, hogy nem az eredeti anyagot használják az építkezésnél.

Ez műemlék épületek esetén mindig felmerül. Ha belegondolunk abba, hogy a 60-as években 15 centiméter vastag műkővel burkolták a külső várat, azzal imitálták az eredeti tömbköveket, kváderköveket, akkor nem értem, hogy ha a műkőlapok helyett egy természetes kővel burkolt, az eredetihez hasonló megjelenést szerkezet készül, mely megegyezik az eredeti felülettel, akkor ebben mi a probléma? A nyílászárók történelmi kőkeretei, a pillérek és a többi pedig szintén tömör természetes kőből, édesvízi mészkőből készülnek.

Miért nem kváder tömbkőből épül vissza a külső-vár külső fala?

Nincs a világon annyi faragott kő, amennyire szükség lenne. Ne felejtsük el, hogy a diósgyőri vár köveit kőbányának használták, nemcsak Diósgyőr épült belőle, hanem például a miskolci Minorita templomhoz is innen vittek követ. Amit kibányásztak, szétfűrészelték, ez érthető volt az 1700-as, 1800-as években, mert miután felrobbantották, elvesztette a vár jellegét, innentől kezdve tényleg az volt a kérdés, hogy ki tud minél több követ kibányászni.

Hol tart most az építkezés?

A külső vár szerkezetépítéséből lassan csak a külső vár négy toronypárjának felső szintjeit kell visszaállítani. Az Északi toronypár meglétét Czeglédy Ilona a 60-as években ásató régész, 1980-ban „A diósgyőri vár feltárása” című kandidátusi védése során igazolta, melyet a mostani kivitelezési munkák során végzett műemléki falkutatás, illetve a most előkerült Északi kapuhoz tartozó perselykő és egyéb tényezők is egyértelműen visszaigazoltak. A lépcsőházi torony visszaépítésének vasbeton belsőváz szerkezete, mely a füstmentes lépcsőházat és a lifteket tartja, már megvan, de ez, az eredeti építési kor szerinti tömegképzés visszaépítése mellett, kitöltőfalazatként ugyanolyan kőfalat és kőkeretes nyílásokat fog kapni, mint a vár maga. A belső várnak a falkutatással is igazolt második emeleti szintje, illetve a nyugati szárnyban elhelyezkedő ebédlőpalota első emeleti szintjének a visszaépítése most készül. Az építkezés az ütemterv szerint halad.

Mikorra lesz készen?

Nagyon bízom benne, hogy jövő év végére teljes pompájában láthatjuk és ismét méltó lesz régi jó híréhez. A kritikák kapcsán pedig azt javaslom, egy félig kész épületről nem érdemes elhamarkodott véleményt alkotni. Meg kell várni a végeredményt.

(Az alábbi linken látható részletesen a a Diósgyőri vár revitalizációjáról készült videó: Rostás László: A Diósgyőri vár múltja, jelene és tervezett jövője, 2020. jan. 16. )