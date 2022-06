A napokban a Diósgyőri várban jártunk, megnéztük az építkezést. Rostás Lászlótól a vár főtervezőjétől érdeklődtünk, hogy áll a beruházás, és mit szól az építkezéssel kapcsolatos kritikákhoz.

Vannak, akik támadják, szerintük az építkezéssel meghamisítják a múltat.

A kivitelezés közbeni falkutatások pontosan igazolták azokat az építészeti megoldásokat, amelyeket a kormányhivatal építési engedélyezési eljárásának részeként az országos tervtanács, illetve a miniszterelnökség erre kinevezett szakmai bizottságai hagytak jóvá. Vagyis minden most épített fal, a régészet által az elmúlt több mint 120 év során feltárt eredeti falakra épül rá. Új tereket határoló szerkezeti falak nem épülnek. Új falak, azok a vizesblokkokat határoló válaszfalak, amiket nem lehet elkerülni egy mai használatba vett épület esetében. Nem véletlenül tartott a tervezés és az előkészítés több éven keresztül a terv többszintű országos tervtanácsi megvitatásával, többek közt az ICOMOS nemzetközi szintű elismert szakembereinek bevonásával, ezeknek a jegyzőkönyvei rendelkezésre állnak. Az építési engedély elő írja: ha a megvalósítás során a kötelező falkutatás bármiféle, a tervvel ellentétes eredményt hozna, akkor az országos tervtanács és a miniszterelnökség jóváhagyása után a kutatási eredményekre támaszkodó tervmódosításra lenne szükség.

Mondják azt is, a helyi tervtanács nem is engedélyezte a terveket.

Ez nem az a színt, a jogszabályi előírások alapján nem a helyi tervtanács kompetenciája, hanem a magasabb szintű országos tervtanácshoz tartozik. Higgyék el, hogy azok a szakmai grémiumok, akik ezt a tervet a jogszabályi előírások szerint engedélyezték, országosan és nemzetközi szinten elismertek, higgyék el, hogy kellőképpen áttekintették, elbírálták, sőt, észrevételeikkel javítottak is a terveken.

Mondják azt is, hogy néhány ember Walt Disney-álma a vár.

Amennyiben a több mint 120 éve kisebb megszakításokkal folyamatosan végzett régészeti feltáró és kutató munka eredményeként készült rekonstrukciós terveket annak lehet nevezni, akkor az egész építészettörténetet annak kellene nevezni. De itt szó sincs erről. A szakma felelősségteljesen tudja, hogy mit csinál. Én magam pedig az első ütem tervezőjével együtt több mint tíz éve foglalkozom a vár korhű revitalizációjának tervezésével, régészek és a művészettörténészek által hitelesített építéstörténetével. A művészettörténettel foglalkozó kolléga pedig az elődeinek munkájára támaszkodva 30 éves kutató munkájának összegzéseként személyesen is részese az újjáépítési folyamatnak, erre így kellene tekinteni.

Honnan tudjuk, hogy pontosan hol voltak az eredeti falak?

Ha elővesszük a régi kutatási, régészeti méretfelvételeket a Diósgyőri várról, nagyon szépen beazonosíthatók az eredeti falak, azok mentén építkezünk tovább. A 60-as években készült várrekonstrukció – 2014-ig ezt a várképet ismertük – a kor elvárásának megfelelő rom-antik-us stílusban készült. A romépítészet volt a cél, konzerválták az akkorra már alapjaiban feltárt romos várat. Például a járószintek ennek a romantikának megfelelően eltérő magasságokon jelentek meg. Tervezés közben a művészettörténeti kutatásaink során kiderült, hogy azok nem is eredetiek. Az eredeti járószint, például a déli oldalnál, több mint egy méterrel mélyebben volt. A 60-as években visszatöltötték, mert úgy volt könnyebb bemutatni a toronyszobákat. A Ferenczi Károly-féle, akkor „életmentőnek” számító rekonstrukciót nem szeretném bántani. Vele együtt több neves építész is elkészítette a teljes várrekonstrukció terveit az elmúlt évtizedek során. Így a vár visszaépítésnek megvannak a megfelelő előképei. A tervezés során figyelembe vettük ezeket a korábbi terveket, javítottuk a hibákat. Az elkészült terveinket – mint mondtam – be kellett mutatni az ágazati minisztérium által kijelölt grémiumoknak, csak úgy indulhatott el a beruházás, ha minden építészeti megoldást megfelelőképpen igazoltunk mind művészet- és kutatástörténetileg, mind műszakilag.

Mondja, sokféle tervet vehettek alapul. De biztos, hogy önöknek van igaza?

120 éve tart a feltárás, el lehet mondani, hogy a várban nincs olyan rész, amit a régészek ne ástak volna fel a szikláig. Ma már nagyon sok mindent tudunk például a levéltári kutatások alapján is, mindez a jelenlegi rekonstrukciót hitelesíti. És ez, nemcsak az elmélet, hanem a gyakorlat is. A feltárt falak alapján alaprajzot tudunk meghatározni, a magasságot pedig a tornyokon meglévő padlósíkoknak, illetve boltívlenyomatoknak megfelelően tudjuk visszaépíteni-rekonstruálni. Ami nagyon érdekes, hogy minden építészeti kornak megvannak a maga szerkesztési szabályai, tehát a gótika is egyfajta típusterv. Ott is megvolt, hogy a szerkesztés szabályai szerint hogyan kell az ívet kiszerkeszteni. Ennek alapján is nagyon pontosan visszaszerkeszthetők a terek. Az a döbbenetes, hogy a vár megmaradt szerkezetei ilyen értelemben úgy "működnek", mint egy génbank, a lenyomatok nagyon pontosan adnak mindenre választ. A rekonstrukció egyértelműen ezekre épül.

A legeslegelső állapot visszaállítása volt a cél?

A legeslegelső vár visszaállítása lehetetlen lenne, hiszen az első vár fából épült, melyről Anonymus is megemlékezik. A második vár egy kőből épült gyűrű alakú vár volt, amelyet a Dél-Nyugati kör alakú torony egy részének kivételével az alapokig visszabontottak és arra épült a jelenlegi belső négytornyú vár. Én az építkezés első üteme után azt mondtam, ha Nagy Lajos király visszajönne, talán csak a kulcsot nem találná a helyén. Ma úgy gondolnám, hogy a falak és a terek tekintetében mindez igaz, ott találná őket, ahol akkor voltak, de talán egy kicsit elszomorodna a XVI. századi bontások és átépítések miatt.

De ez is az a téma, amin a régészek a mai napig vitatkoznak. Kérdés, hogy Nagy Lajos korabeli-e a vár, vagy sem.

Az tény, hogy az első emeleti toronyszobában a gótikus boltozatok íve nem egyezik. Van a megmaradt falon egy „bordaív” lenyomat, ami jóval alacsonyabb, mint az, ami véglegesen megépült. Ez mutatja, hogy volt egy gótikus átépítés. Nem tudni, pontosan mikor történt, hiszen az ebédlőpalotában, az emeletszintnek megfelelő ívmagasságú boltozat középen lévő zárókövön a királynői alak hajviseletéről egyértelműen megállapítható, hogy az Nagy Lajos-korabeli. De ugyanez mondható el a déli szárnyban megmaradt királynéi kápolna in situ boltozata esetén is. Kérdés, hogy akkor mikor épült? Egy másik ilyen dolog, hogy a belső vár emelete feletti körbefutó gyilokjárók négy konzolkőből vannak összerakva, az alsó kettő szürke bazalt, a fölötte lévők fehér, édesvízi mészkövek. Ez azt feltételezi, hogy a vár akár már Nagy Lajos király előtt is állhatott, vagyis az Ernye bán után István Nádor-féle építésnél már megvolt a négyszögű vár kezdeti kialakítása. Ez persze jelenleg még csak hipotézis. Azt azonban egyértelműen ki lehet mondani, hogy ez az épület, amit most visszaépítünk, már a 14. század végén, de legkésőbb a 15. században így nézett ki, a Balassák által a XVI. században épített védőművek kivételével, melyeket még a 60-as évek rekonstrukciós munkái során állítottak részlegesen helyre és amelyeket megtartottunk.