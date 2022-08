Egyre nő azoknak a területeknek a kiterjedése, ahol a klímaváltozás miatt már nem lehet gazdaságosan kukoricát termeszteni, tehát olyan növényeket kell keresni, melyek bírják a megváltozott hazai klímát. Ilyen növény lehet a cirok, melyet Afrikában sok helyen termesztenek, de Európában is előfordul, mert kibírja a mostoha körülményeket, és mind emberi fogyasztásra, mind pedig takarmányozásra kiváló – írja a portfolio.hu.

Cirokültetvények már megyénkben is vannak | Fotó: shutterstock

Népszerű gabona

- Valóban alternatívája lehet a kukoricának a takarmányozásban és élelmezésben is használható cirok - erősítette meg Taskó József a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke. A megyében jelenleg több helyen is található ültetvény, és ugyan az aszály azokat is megviselte, sokkal jobban néznek ki, mint a kukorica vagy a napraforgó. Termésátlagot tekintve akár 80 mázsa is megteremhet egy hektáron sokkal kevesebb csapadék és élőmunka befektetés mellett. Például Lengyelország élen jár a termesztésében - tudtuk meg.

A cirok a világ egyik leggyakrabban termesztett fűféléje, gabonanövénye, ugyanis nem más, mint a kukorica olcsóbb alternatívája. Magyarországon a szocializmus alatt a cirok elterjedt haszonnövény volt, azonban a rendszerváltás után termelése jelentősen visszaesett. A cirok tökéletes lehetőség azok számára, akik a kukoricatermesztés helyett jó szárazságtűrő, az időjárás viszontagságaival szemben ellenállóbb növényt ültetnének - kifejezetten aszály idején -, illetve bővíthetik vele a vetésforgót is. A jelenlegi mezőgazdasági statisztikák szerint a cirok népszerűsége Magyarországon újra felfelé tör, így népszerű vállalkozás a magyar gazdák körében - számol be az agrarszektor.hu.

Cirokból készült seprű | Forrás: Czinege Melinda

Etiópia sztyeppéiről

A cirok a kölesformák családjába tartozik, gyakran hívják cirkölesnek vagy tatárkának is. Származását tekintve Etiópia és Szudán sztyeppés, szavannás térségéből származik, azonban ma már a világ minden meleg mérsékelt övi országában termesztik. A szemes cirok beltartalma hasonló a kukoricáéhoz, azonban fehérjetartalma magasabb, és a szervezet számára kedvezőbb az aminosav-összetétele is. A cirok élelmiszerként is egyre népszerűbb alapanyag, ugyanis a cirokmag nem tartalmaz glutént, GMO-mentes, toxinmentes és tanninmentes is.

A cirok magas növésű gabonaféle, egyben fűféle – a szemes cirok 100-180 centiméter, a silócirok viszont elérheti akár a 4 és fél méteres magasságot is. Igénytelenebb a kukoricánál: 50 százalékkal kevesebb vizet vesz fel, terméshozama aszályos körülmények között 10-15 százalékkal is meghaladhatja a kukoricáét. A cirok nem igényel olyan szintű talajművelést, mint a kukorica, így költséghatékonyabb is. Fajtái egymással könnyen keresztezhetőek, számos hibridnövénnyel találkozhatunk a piacon, amelyeknek a fajtáját sokszor meghatároznunk is nehéz.

Egészséges élelmiszer | Forrás: Shutterstock

A konyhában is népszerű

Viaszos, lándzsa alakú levele hasonlít a kukoricáéra, azonban a különböző fajták eltérő mértékben bokrosodnak - a legjobb bokrosodási képességű cirok a szudánifű. Minél sárgább a levele, annál nagyobb a cukortartalma is, így az állatok számára ízletes takarmánynövény.

A cirok egyre népszerűbb alapanyag a konyhában is, ugyanis a legtöbb gabonafélénél egészségesebb, illetve belefér a mindenmentes diétákba is. A cirok nagyszerű élelmiszer, készülhet belőle gluténmentes liszt, fogyaszthatjuk önmagában vagy akár puffasztva is, rágcsálnivalóként. A szemes cirok mag takarmányozás céljából nagyszerűen megfelel a baromfik számára, ugyanis egészséges, magas fehérjetartalmú táplálékot biztosít a fejlődésükhöz. (Forrás: agrarszektor.hu)