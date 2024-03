Villogó vakuk, csillogó szemek és csábos mosoly – a fotóstúdióban látható és érezhető volt, hogy a jelentkezők szívesen állnak a kamerák előtt és talán nem is először.

Frizura igazítás a Tündérszépek 2024 fotózása előtt

Fotó: GE

A Tündérszépek 2024 versenyre jelentkezett vármegyénkbeli ifjú hölgyek háromféle szettben mutathatták meg szépségüket: sportos vagy utcai öltözetben, fürdőruhában és elegáns ruhában.

Jóleső izgatottság

Érthetően izgatottan érkeztek meg a helyszínre, miután azonban egy profi sminkes és fodrász kezdett el dolgozni a megjelenésükön, rögtön magabiztosabbá váltak. Profikat megszégyenítő módon pózoltak a kamerák előtt és hajtották végre fotós kollégánk utasításait.

A lányoknak nagy élmény a fotózás

Ilona, akinek az életében a szépségverseny egy új dolog és új kihívás, nagyon élvezte a körülményeket. Az elkészült hajával nagyon meg volt elégedve és úgy érezte, hogy a sminkes is mindent megtett hogy kiemelje gyönyörű tekintetét. Nagyon hálás azért, hogy részese lehet a versenynek.

Fanni tapasztaltabban érkezett, hiszen kilenc éves korában már megnyert egy megyei szépségversenyt és folyamatosan jár fotózásokra azóta is. Egyáltalán nem idegen számára a kamera és most is nagyon meg volt elégedve a csapattal, bevallása szerint nagyon jól érezte magát fotózás közben.