Irodaház avatóval ünnepelte fennállásának harmincadik évfordulóját a sárospataki Weinberg 93 Kft. Az eseményre a generálkivitelezéssel és acélszerkezet gyártással foglalkozó cég meghívta mindazokat, akik valamilyen módon kapcsolatban állnak a vállalkozással.

Egyfajta építőipari honfoglalás és visszafoglalás

A rendezvényen Lázár János építési és közlekedési miniszter beszédében kijelentette: az elmúlt közel másfél évtizedben a magyar kormány 28 ezer milliárd forintot költött fejlesztésekre, építkezésekre, ezek munkálatainak jelentős részét pedig magyar cégek végezték el, egyfajta építőipari honfoglalás és visszafoglalás zajlik. Ennek a folyamatnak köszönhetően ma a magyar piacon jelen lévő 10 legnagyobb építőipari cégből 7 magyar – tette hozzá. A kerek évfordulót ünneplő sárospataki vállalkozásról szólva kifejtette: a 30 milliárd forintos éves pénzügyi forgalmat lebonyolító cég többszörösen is értékes, hiszen nemcsak magyar tulajdonú, de családi vállalkozás is, ráadásul versenyképes, árbevételének kilencven százaléka ugyanis a piacról származik, vagyis nem állami megrendelés – sorolta a miniszter. Hozzáfűzte: a magyar vállalkozások nagyban hozzájárulhatnak hazánk gazdasági szuverenitásához, a kormány ezt a törekvést szeretné segíteni a jövőben is különböző támogatási programjai révén.