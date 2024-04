Fodor Zoltán, a Velünk a Város frakció volt MSZP-s tagja felhívást tett közzé a napokban közösségi média oldalán, hogy szombaton 9 és 11 óra között várja az Avason az érdeklődőket, akiknek várostörténeti kérdőívet ad át, amiért csoki a jutalom. (A posztból nem derült ki, hogy tej vagy extra dark, netán Bohóc szelet a jutalom).

Fodor Zoltán 9-től 11 óráig várta az embereket várostörténeti kvízt töltetett ki.

Fotó: BOON

Csoki, csoki, csoki

A baloldali politikus azt ígérte, hogy a leadott megfejtéseket (fáradtságot nem kímélve) kijavítja és a következő héten vissza is adja. (Azt azonban, hogy hol és hogyan juttatja vissza a „kvízmester”, nem tudni). A fogós kérdésekkel négy héten át bombázza az embereket, s ha valaki mind a négy héten kitölt egy-egy feladatot és leadja, akkor 4 tábla csokoládéért nyúl zsebébe a politikus. Azok pedig, akik ezen időszak alatt a legtöbb pontot szerzik, plusz ajándékot kapnak: focilabdát, kosárlabdát, asztalitenisz szettet, tollaslabda ütőket labdával stb.

Várja a gyermekeket

Az önkormányzati képviselő az önkormányzati választások előtt nem sokkal ezt is megfejeli, hiszen aki az átvételt követően még aznap 11 óráig visszaviszi a kérdőívet, automatikusan egy tábla csokoládéval lesz gazdagabb. Az ügy külön pikantériája, hogy a felhívásában még ki is emeli, nem csak a felnőtteket, hanem a diákokat is várja.

Csokoládé a jutalma a kérdésekre választ adóknak

Fotó: BOON