Tündérszép megjelenés

Mészáros Henriett stílustanácsadó szerint a megjelenésünk alapján nagyon sok következtetést vonhatnak le az emberek, akár egy fénykép alapján is.

"Szinte a gondolatokat is lehet látni egy képről. Ezért nagyon fontos lenne, hogy a versenyen résztvevők eldöntsék, mit szeretnének megmutatni önmagukból, milyen külső és belső tulajdonságokat – mondta a szakember, aki hozzátette, a szépségversenyeket figyelemmel kíséri rengeteg nagy nevű cég, amik modellszerződéseket ajánlanak ilyenkor, vagy termékbemutatásra kérik fel a kinézett versenyzőt. Egy modellszakmában a testen túl előtérbe kerül a lélek is, amire jó hatással van a meditáció. Lényeges még, hogy milyen állapotban van a bőrünk és a hajunk, ezek mind az étkezésen, a folyadékfogyasztáson és a mozgáson múlnak. A pilatest ajánlom, ami a mélyizmok erősítése miatt jó hatással van a testtartásra, és javaslom még a jógát. A szépségverseny nemcsak kellemes időtöltés, hanem munka is. Hallottam olyan indulóról, aki először nem jó eredménnyel végzett, aztán a következőre egy éven át készült, majd helyezést ért el" – mondta el Mészáros Henriett.

Konkrét tanácsok a Tündérszépek 2024 jelentkezőinek

Fontos az arányosság, ehhez meg kell vizsgálni az aranymetszés szabályát, ami kétharmad-egyharmad arányban osztja meg a testet hosszában. Testalkat és magasság alapján mindenkinek egyéni az úgynevezett elvágási pontja, ami meghatározza, milyen hosszú legyen a szoknya rajta. A szakember szerint így lesz minden harmonikus.

"Két évvel ezelőtt a Tündérszépeken sokan vettek fel testhez simuló, igen mini ruhát. Szerintem előnyösebb egy térdig érő szoknya. Én azt javaslom a hölgyeknek, hogy legyenek visszafogottabbak a ruhaválasztásban. Például külföldön csak olyan fotókat kérnek a szépségversenyeken, amiken a jelentkező egy fehér pólóban, egy sötét farmerban és egy körömcipőben van. Ezen ugyanis kitűnik a lányok belső kisugárzása. Lehet, hogy a kifinomultabb, elegánsabb, klasszikusabb stílus előnyösebb számukra – mondta Mészáros Henriett, aki szerint a cipő alapja mindennek. – Fehér fürdőruhához nem való fekete cipő. Legjobb a testszínű, hiszen ezt mindennel fel lehet venni. A klasszikus fazon hosszabbítja a lábat, ezzel lehet csalni optikailag. A magas sarkúaknál ki lehet számolni, melyik az a magasság, ami a gerincünknek is jót tesz. Fontos még, hogy bőr legyen kívül-belül. Ha a hölgyek készítenek egész alakos és fürdőruhás fotót, érdemes ugyanazt a testszínű cipőt használni mindkettőnél – ajánlotta a stílustanácsadó, aki a platformot nem is érti, hogyan jöhetett divatba. – A fotós pózokat érdemes tükör előtt kipróbálni, de a hölgyeknek javaslom, játsszanak az arcukkal is. A versenyek nyertesein az első pillanattól látszik, hogy nagyon céltudatosan készültek rá."