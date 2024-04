A Mindenki Magyarországa Néppárt (MMN) Márki-Zay Péter elnök vezetésével aláírásgyűjtést tartott szombaton Miskolcon, a Búza téren. Az önkormányzati és az Európai Parlamenti választásokat célzó eseményen jelen volt az általuk támogatott Varga Andrea Klára polgármester-jelölt is. A rendezvényen ottjártunkkor – a sajtósokkal együtt - úgy húszan-harmincan lehettek.

Márki-Zay Péter

Fotó: Vajda János

A boon.hu munkatársának kérdésre, hogy mit szól ahhoz, hogy a városban több ellenzéki jelölt is van, Márki-Zay Péter – egyebek mellett - azt mondta, nagy szomorúsággal és sajnálattal vette tudomásul, hogy Veres Pál polgármester hosszas ingadozás után úgy döntött, nem vállalja az indulást. Az ő hagyatékát, örökségét Varga Andrea és csapata tudja folytatni, ezért

Arra kérek mindenkit, hogy ne a Veres Pál indulását megakadályozó és őt a visszavonulásra rábíró pártokra, hanem a miskolci civilek közösségére bízzák a város vezetését.

Alkuk

Arra a kérdésre, hogy mi lehet az oka, hogy az MMN által támogatott Varga Andrea Klárát nem támogatja az MSZP, a DK,az LMP és a PM sem, azt felelte: „Az LMP a satellit pártja a DK-nak, az a párt amely Budapesten, Hódmezővásárhelyen is az ál-ellenzéki jelölteket, kimondott fideszeseket támogat. Az LMP-ről már régóta tudjuk, hogy áruló. Sajnos, a DK volt az a párt, amely a miskolci egységet szétverte. Az MSZP most abba a kényszerhelyzetbe került, hogy országosan összeállt az eddig őket likvidálni szándékozó Gyurcsány-párttal, ahogy a Párbeszéd is odasodródott nyilvánvalóan, akit szintén eltüntetni szándékozott Gyurcsány Ferenc a mostani választáson. Csak annyira

meggyengült a DK Magyar Péter színrelépése óta,

hogy most az eddig eltüntetni szándékozott két kis baloldali párttal összefogva indulnak majd a választáson. Tehát az MSZP kényszerből állt a DK mellé, az LMP pedig satellitként, mivel Gyurcsány Ferenc biztosította a parlamenti frakcióját is az LMP-nek – húzta alá munkatársunknak. „Varga Andrea és csapata fog győzni és ebben mi teljes szívvel támogatják őket”- nyomatékosította Márki-Zay.