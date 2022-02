Az ötkarikás viadalt február 4-én, pénteken nyitják meg, a láng pedig február 20-án alszik ki. Peking az első olyan rendező város, amely a nyári játékok (2008) után elnyerte a téli rendezési jogát is. Az eseményen hét sportág tizenöt szakágában csaknem háromezer sportoló méri össze tudását.

Az információs pontok személyzete mindenben segít

Tizennégy magyar induló

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság kiemelt hangsúlyt fektet a nemek közti egyenlőségre, ennek köszönhetően a nők aránya negyvenöt százalékos az összes versenyzőre vetítve. Számos olyan új műfaj kap helyet a programban, amely növeli a női olimpikonok számát: ilyen a bob női egyes, valamint a vegyes csapatok versenye rövidpályás gyorskorcsolyában, síugrásban, snowboardban és freestyle síelésben.

Kékesi Márton akkreditációs kártyája

Panda a kabala

Az ötkarikás játékoknak ezúttal is van kabalája, a kínaiak választása a pandára esett. Ezúttal a Ping Tven Tven nevű óriáspanda a hivatalos jelkép: a ping szó jeget jelent, az erőt és tisztaságot szimbolizálja, míg a tven tven jelentése robusztus, lendületes, és a gyerekeket képviseli. A járvány rányomja a bélyegét a viadalra, ennek jegyében a sportolókra és az őket kísérő segítőkre is szigorú szabályok vonatkoznak. A többszörösen beoltott versenyzők buborékrendszerbe kerültek, és csak az olimpiai faluban, az edzés és a helyszínek között mozoghatnak az erre kijelölt közlekedési eszközökkel. Az oltással nem rendelkező társaikra is ugyanez a forgatókönyv vár, de annyi különbséggel, hogy nekik először a huszonegy napos karantént kell teljesíteniük, mielőtt belekerülhetnek az említett zárt rendszerbe.

Az önkéntesek állandóan integetnek

Február 13-án és 16-án

A játékokon szereplő tizennégy magyar sportoló alpesi sízésben, műkorcsolyában, rövidpályás gyorskorcsolyában, sífutásban és snowboardban versenyez. Küldöttségünk tagja Kékesi Márton, a DVTK kiválósága, aki kvalifikációs rendezvényeken szerezte meg az országunknak járó egyetlen alpesi férfi kvótát. A 2018-as, dél-koreai Phjongcshangban tartott téli olimpiát is megjárt diósgyőri síző – akinek családja Mályiban él, és akit településének önkormányzata pár éve díszpolgárrá fogadott – a Testnevelési Egyetemen dolgozik, munkája mellett síel és harcolta ki a kiküldetést. Kékesi február 13-án szlalomban, 16-án pedig óriás-műlesiklásban áll rajthoz, célja az első harmincba jutás. A már napok óta Pekingben tartózkodó huszonhat esztendős olimpikon – aki január 30-án, vasárnap isztambuli átszállással repült az ázsiai metropoliszba – a helyszíni havasokból és ötkarikás centrumokból rendszeresen információkkal és képekkel látja el az Észak-Magyarországot.

Csodálatos panoráma tárul a versenyzők elé

Két alpesi síző, Kékesi Márton és Tóth Zita viszi a magyar zászlót a pekingi téli olimpia pénteki nyitóünnepségén.

(A borítóképen: Ebben az épületben a magyarok mellett az amerikaiakat, a kanadaiakat és a szerbeket szállásolták el)