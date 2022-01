– Számomra biztos hátteret teremtett, nyugodt körülményeket biztosított a klub, én pedig nem is olyan régen szívesen csatlakoztam a diósgyőriek népes családjához. Most nagyon sokan azt kérdezik tőlem, hogy milyen célokkal utazom Pekingbe, válaszom pedig egyszerű: jobban akarok szerepelni, mint 2018-ban, a dél-koreai Phjongcshangban. Az olimpia egyébként veszélyes üzem: kevesebben indulnak, mint a világbajnokságon, ráadásul a belső drukk miatt bárki kieshet, még akár a legjobb is. Az nyilvánvaló, hogy nem akarok leégni, helyezésben gondolkodva jó lenne, ha sikerülne harmincon belül végeznem, a huszadik körüli produkcióm meg az álom kategóriába tartozna - mondta Kékesi Márton.