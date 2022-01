Kékesi Márton, a DVTK alpesi sízője másodszor lesz téli olimpikon, a négy évvel ezelőtti, dél-koreai ötkarikás viadal után hamarosan Kínában képviseli színeinket, miután elnyerte az országunknak járó egyetlen férfikvótát.

Fizikai és szellemi téren is ötös

– Tanárként mindenkinek azt tanítom, hogy az eredményességhez sokoldalúságra van szükség – mondta dr. Kékesi Tamás, a Miskolci Egyetem professzora. – Nézzük a családi példát, amelyről azért beszélek, hogy ragadós legyen. A sízés összetett mozgásforma, amely megköveteli a nagy fokú koordinációt. A fiam a Diósgyőri Gimnázium testnevelés tagozatosaként kedvelte meg a tornát, minden műfaj alapját, de ettől még nem mehetne Pekingbe. Nyékládházán sajátította el, majd fejlesztette szörftudását, miközben gyepsíben is nagyot alakított, sőt teniszkedvelőként edzői képesítést szerzett. Most bárki a fejemhez vághatja, hogy szülőként elfogult vagyok a gyerekemmel szemben, ezért megjegyzem: nem én végeztem el a Testnevelési Egyetemet, nem én vizsgáztam helyette, ezeket az akadályokat Marci ugrotta át, most pedig reményeim szerint már doktoranduszként kutatásokban vesz részt, vagyis szellemi téren is jeleskedik. Portréjához, élettörténetéhez, ha úgy tetszik, az egyéni sztorijához tartozik, hogy másfél éve súlyos sérülést szenvedett, ekkor sokan leírták, mi azonban bíztunk a felépülésében, és ebbéli hitünkben nem csalódtunk. Az a munka, amelyet bánkúti gyerekként egészen pici kora óta elvégzett, kamatozott, és a jövőben is kamatozni fog – ezt nem apaként jelentem ki, hanem egyszerű analitikus szemlélőként állapítom meg.

Arra a kérdésre, hogy mivel ünnepelte meg a Kékesi família legújabb dobását, az egyetemi tanár nevetve így felelt:

– Otthon kibontottam egy üveg pezsgőt, és „duzzogva” megittam a felét.

(A borítóképen: Kékesi Márton és Kékesi Tamás szikrázó napsütésben a világ tetején)