Idén közel negyven település csatlakozott a nagy gyerekemeléshez Miskolctól Zalaegerszegig és Győrtől Békéscsabáig, de például Csíkszeredában és Dunaszerdahelyen is emeltek gyereket a magasba pontban tizenegy órakor a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány a „Gyereket a magasba!” programja részeként.

Hiripi Edina, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom miskolci szervezeti egység vezetője munkatársunk kérdésére elmondta, hogy Miskolc a kezdetektől csatlakozott a kezdeményezéshez. Nagyon sok és változatos programmal készültek, hiszen az egészen kicsi babáktól az óvodás, kisiskolás korosztályig várták a gyermekeket és családokat. Előadásokat lehetett hallgatni, bemutatkozó sátrakat állítottak fel, ahol különböző foglalkozásokon, interaktív formában vehettek részt az érdeklődők, illetve egyesületektől is alapítványoktól is informálódhattak.