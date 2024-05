Május 12-én, vasárnap újabb fákat ültettek Bogácsi Színészligetbe, és ahogy arról a boon.hu is beszámolt, több művész és sok, már elhunyt Nemzet Színészeinek hozzátartozója is jelen volt az eseményen. A hozzátatozók között jelen volt ifjabb Zenthe Ferenc is, akinek a megjelenése a bogácsi Közösségi házban döbbenetes volt, annyira hasonlít édesapjára. A 2006 júliusában, 86 évesen elhunyt színészlegenda fia büszke, ha valaki azt mondja neki, mennyire emlékeztet az apjára, bár azt is elmondta, hogy fiatal korában inkább az édesanyjára emlékeztettek a vonásai.