Vajna Timi rengeteget várt arra, hogy megkapja az amerikai állampolgárságot: pontosan 9 évbe telt, de a kitartás meghozta a gyümölcsét. Május 5-én volt ugyanis 2 éve annak, hogy Timi elérte a célját, és amerikai állampolgárrá lett. Nagyon sok mindenről le kellett mondania ennek érdekében, és 2 évvel ezelőtt ezt hosszasan ki is fejtette Instagram-oldalán, számolt be a két éves posztról a kiskegyed.hu:

„Ez a 9 év nagyon sok lemondással, fegyelemmel és kitartással járt. A covid is lelassított mindent. Nem láthattam Andyt, a családomat, a szeretteimet, a barátaimat, az állataimat… Nem követhettem végig a kis unokaöcsém fejlődését (csak facetimeon keresztül), nem lehettem ott a keresztapám temetésén. Nem tudtam elvállalni a kedvenc TV műsoromat, a Dancing with the Stars-t, nem ölelhettem meg a drága nagyszüleimet, nem ünnepelhetem meg a nagypapám 90. szülinapját( útlevélre való várakozás miatt). Nem ehettem finom magyar ételeket, nem mehettem színházba, nem kirándulhattam a Bükkben, és még sorolhatnám, de mégis biztonságot nyújt, hogy amerikai lehetek, főleg ebben a mai világban” – írta Timi 2022. május 5-én.