Hét pontos választási programpontja harmadik részét – amely az utak állapotáról, közlekedésszervezésről stb. szól – ismertette Barkai László polgármesterjelölt pénteken, akit a baloldali pártok közül a DK, MSZP, LMP, PM támogat a júniusi önkormányzati választáson. Majd beszélt a honlapján található szavazásról. „Számítunk a miskolciak véleményére” – húzta alá.

Klikk, klikk, klikk

A napokban egy szponzorált honlapot indítottak a baloldali pártok egy része által támogatott jelöltnek. Az oldalon a korábban hét pontban bejelentett polgármesterjelölti program hirtelen „16-ra duzzadt”, amelyek közül elméletben csak ötre lehetne szavazni, gyakorlatilag azonban az összesre lehet (többször kipróbáltuk – a szerk.). Ez még nem minden, ugyanis az oldalon bárki akárhányszor szavazhat, így kérdéses, hogy a végeredmény mennyire releváns, mérvadó.

Rákérdeztünk Barkai Lászlótól, mi lehet ennek az oka, aki először letagadta, hogy bármennyiszer lehet szavazni. Végül, amikor szembesítettük a tényekkel, akkor a mesterséges intelligenciával való szűrésről beszélt. „Szerintem az nem baj, ha többször szavaznak az emberek, legalább gyakorolják és látják a problémákat” – mondta válaszként.

Jakab Péter kritikája

Jakab Péter országgyűlési képviselő

Fotó: Bencsik Ádám

A napokban Jakab Péter független országgyűlési képviselő, a Nép Pártján Mozgalom elnöke publikált egy írást a közösségi média oldalán arról, hogy miért nem tudja a pártja támogatni Barkai Lászlót Miskolcon. Jakab Péter ebben többek között azt írja: „kétszer ültem le beszélgetni, hogy eldönthessem, támogatható-e az indulása, hisz korábban nem vett részt aktívan a miskolci közéletben”. Majd három pontban kiemeli, azért nem támogatja, mert egy budapesti magánkórházban rendel, emellett a Kassai Egyetemen és az Óbudai Egyetemen is tanít. Majd arra is emlékeztetett: „Barkai doktort ugyanazok a pártok támogatják, akik Veres Pált tönkretették.

Akit Miskolcon a DK és az MSZP támogat, Veres Pál sorsára fog jutni.

Mi nem ezt a sorsot kívánjuk Miskolc új polgármesterének.

„Elvesztette az ázsióját”

Reagáltattuk Jakab Péter kijelentéseire Barkai Lászlót, aki azt mondta Jakabról, „politikusként elvesztette az ázsióját” és szerinte nincs is rálátása az ő munkásságára. Arról is beszélt Barkai László, hogy őt „bizarr” módon kereste meg a Nép Pártján Mozgalom elnöke.

„Megszerezte a telefonszámomat és felhívott év elején, hogy legyek én a polgármesterjelölt és Lehoczki László lesz az alpolgármester” – részletezte. Arra a kérdésre, hogy honnan tudhatott Jakab Péter az ő városvezetői ambícióról, azt válaszolta „ezt tőle kell megkérdezni”.

Barkai László arról is beszélt, hogy számítanak ugyan a többi ellenzéki párt támogatására, de nélkülük is meg tudják nyerni a választást.