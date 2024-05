Növényültetésbe kezdtek csütörtökön a Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda kertjében. A liget 100 négyzetméter összefüggő élőhely lesz, ahová 3 gyümölcsfát, 1 díszfát, 12 termő cserjét és 12 fűszer- és gyógynövényt terveznek ültetni. Párhuzamosan kincskereső játékot is szerveztek a diákoknak, a játék végén opcionálisan a gyerekek akár maguk is elültethetik a fűszernövényeket.

Honnan jött az ötlet?

A K&H Bank pályázatára jelentkeztek, és meg is nyerték a lehetőséget. „A pályázatot a bank Egészséges Társadalomért Alapítványa írta ki, ennek keretein belül több fát, cserjét, fűszernövényt kapnak a 10 millió Fa Alapítványtól. Emellett madáritatót, etetőt és minden mást ahhoz, hogy egy állatbarát ligetet tudjunk kiépíteni”- mondta portálunk kérdésére Gulyás Ágnes igazgató.

A jövőben további ötletekről, tervekről számolt be, amivel környezettudatosabbá formálják az iskolát és a gyerekek gondolkozását. „Ökoiskola és óvoda szeretnénk lenni, az első lépések meg is történtek. Van komposztálónk, sünházunk az udvarban élő sünnek, az óvodában pedig veteményes kertünk van. A továbbiakban szeretnénk is tanítani a környezettudatosságot, a természetvédelmet, minden osztálynak megvan az oktatási anyag hozzá”- fűzte hozzá.

Kincskeresés a kertben

A növényültetés első napján mi is a helyszínen jártunk. Több olyan tárgyat és növényt rejtettek el a diákok elől, amit ha megtalálnak, megismerhetik a fontosságát. A játék után a talált növényeket a gyerekek ültették el, amiben a tanárok és az önkéntesek segítettek, majd a madáretetőt, házat és itatót rakták fel, hogy otthon érezzék magukat az odatévedt állatok.

„500 ezer fát telepítettünk országszerte”

A rendezvényen önkéntesek is részt vettek, akik az országot járva oktatják a fiatalokat a természet szeretetére, valamint állatokról és növényekről. Csathó Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke, valamint a 10 millió Fa mozgalom képviselője.

„Az a jó ebben a mozgalomban, hogy nem csak elméleti, hanem gyakorlati tudást, tapasztalatot szerezhetnek a diákok, sok fiatal nem tud ehhez az élményhez másképp hozzájutni. Más országban városi program keretén belül, erdészek segítségével erdőket ültetnek el a családok egy nap alatt. Nagyon fontos számunkra a természet, már több mint 500 ezer fát ültettünk el országszerte, de a lényege az, hogy a gyerekekkel, fiatalokkal tegyük ezt” - mondta el portálunknak.