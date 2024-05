"Ez a nagyon kedves kedvezményezés, egy gesztus az önkormányzat részéről a városukban élő kisgyerekes családok felé, hiszen lehetőséget ad az előző évben született gyermekek számára ültetett facsemeték örökbefogadására". Tállai András, a Pénzügyminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő köszöntő beszédében kiemelte, nagyon fontos hogy figyelmet kapjanak a magyar családok, a kormánynak is ez a célja a családtámogatási programjával. Örömét fejezte ki, hogy Nyékládháza városában ez egy ilyen szép hagyománnyal egészül ki, hiszen ezzel, hogy az önkormányzat egy fát ajándékoz az itt született gyermekeknek, mindenképpen a településhez köti . Esetleg ha innen elkerül, és a sors felnőttként elvezérli, a most elültetett facsemete akkor is az övé marad.

Tóth Balázs polgármester munkatársunk kérdésére elmondta, hogy a Csemetenap programja immár kilenc éve hagyomány a városban. Hangsúlyozta, hogy a csemetefákat egy nyékládházi kertészet ajánlotta fel, a városgondnokság emberei pedig egy kiválasztott helyszínre ültették őket. Kiemelte, hogy a 2023-ban született nyékládházi babák szülei vehetnek át a program keretein belül egy borítékot, amelyben egy, a fára köthető kis papírvirág található a babák nevével, illetve egy kis réztábla szintén a nevükkel és a születési dátumokkal. A papírvirágot a szülők felköthetik a kiválasztott csemetefára, a kis réztáblát pedig az otthonukban, egy kiválasztott helyre tehetik. Ezek után a fa gondozása és ápolása is a család feladata lesz. Szintén hangsúlyozta, hogy nagyon sokat jelent a városnak, hogy fiatal, jól szituált családok költöznek Nyékládházára, és ez a tendencia folyamatosan nő. Kitért arra, hogy ez a mostani alkalom a számára egy kiemelten megható pillanat volt, hiszen legkisebb fia, Gellért, aki a tavalyi évben született, is csemetefát kapott.

A program délelőtt tíz órakor kezdődött, és az ünnepi beszédek után a kisbabák szüleit kiszólítva minden egyes 2023-ban született gyermek megkapta a maga borítékát, majd a kijelölt területen a szülők megkereshették a megfelelő csemetefát.