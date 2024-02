Aztán egy kérdőív kitöltésével nyilváníthattak véleményt a helyiek, támogatják-e az új rendelőépület kialakítását az arra rendelkezésre álló helyen, vagy sem. A szavazás eredménye 58–42 százalék lett az igenek oldalán. A lakossági támogatottság tudatában, mérlegelve az érveket, az önkormányzat úgy döntött: elindulhat az új rendelő beruházása.

Garanciális javítások

Eleve jókora késéssel 2023. tavaszára aztán meg is épült az egészségház és - úgy tűnik - a kedélyek is nyugvópontra jutottak valamelyest. A tetszetős épület - a projekt tartalma szerint - 5 felnőttorvosi rendelőt és 2 gyermekorvosi rendelőt tartalmaz, valamint kétszobás védőnői szolgálatnak ad majd otthont. Az épület azonban tavaly tavasz óta sem népesült be.

Kivitelezési problémák miatt az épület tetőzete még az esetleges birtokba vétel előtt beázott, így garanciális javításra volt szükség. Az épület üzembehelyezésével kapcsolatos hatósági eljárások is elhúzódtak, így tavaly csak kívülről csodálhatták meg a dél-kiliániak az épületet.

2023. december 4-én az önkormányzat megkapta a hivatalos használatbavételi engedélyt, de olyan problémákat találtak, amiket még ki kellett javítani. Az önkormányzat végül a garanciális javításokon túl 50 millió forint kötbért rótt ki a kivitelezőre.

Ekkor nyit ki

Most úgy tűnik, végre használható lesz az egészségház és - mint megtudtuk -, amennyiben a februári városi közgyűlés kedvező döntést hoz, akkor március 8-án átadják az új egészségügyi létesítményt.