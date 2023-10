Az Ellipsum volt az első fecske

Ugyanekkor jelentették be azt is, hogy - mindezekkel párhuzamosan - október 3-tól (tehát az naptól - a szerk.) átmenetileg szüneteltetik a fürdőszolgáltatást az Ellipsum Élményfürdőben is azzal az indokkal, hogy a fürdőkomplexum kivitelezője folytatja a korábban megkezdett garanciális javításokat.

A bejelentés szerint ugyanezen a napon az Ellipsum Strandfürdőben – régi nevén Miskolctapolcai strandfürdő – megkezdődött a több mint egy évvel korábban leégett infraszauna bontása és helyreállítása, így a wellness részleg – a munkálatok miatt – október 3-tól nem volt látogatható.

A intézkedésekkel egy időben a fürdőket üzemeltető cég - a jogszabályoknak megfelelően - csoportos létszámcsökkentés szándékát jelentette be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál, melynek tervezett létszáma 110 fő volt.

Jól elhúzódtak a munkák

Előbb a Barlangfürdő (tavaly ősszel), aztán Selyemrét (idén tavasszal) megnyílt, de az Ellipsum Élményfürdő azóta - épp egy esztendeje - zárva tart. Láthatóan nem történt semmi érdemi a leégett infraszauna felújításában sem, az Ellipsum Strandfürdő wellness-részlege nem is nyitott ki az idei strandidényben.