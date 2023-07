Kilátó kilátás nélkül

Lelkesen fogadták a miskolciak tavaly augusztusban, hogy elkészült az Avason, a Horváth-tetőn a többgenerációs szabadidőpark. Idén előbb megkezdődött a kilátó teljes felújítása, aztán pedig az elé tervezett látogatóközpont építése, így a kilátó eleve nem látogatható, és a Horváth-tető is csak nagy nehézségek árán közelíthető meg. A turisták inkább elkerülik ezeket a helyeket a kellemetlenségek elkerülése végett.

Az útfejlesztésekre is nagy szükség van, ám az is tény, hogy egy-egy ilyen beruházás hatalmas türelemjáték elé állítja az autósokat. Így van ez a már régóta épülő Dayka-átkötésnél és már a Thököly hídnál is, hogy a kisebbeket ne is említsük. A Dayka-átkötés jelenlegi helyzetét látva kérdéses, hogy őszre kész lehet a beruházás.