„Szakmaiatlan, átgondolatlan, kapkodó és kaotikus: ez jellemzi a miskolci turizmust ezen a nyáron. A baloldali városvezetés többszörösen bizonyította az elmúlt majd négy évben, hogy totálisan alkalmatlan a miskolciak képviseletére, olvasható abban a közleményben, amit Hollósy András, az ellenzéki FIDESZ-KDNP miskolci frakciók szóvivője juttatott el portálunkhoz. Mint írja: „Az elmúlt években Miskolctapolca az egyik legnépszerűbb desztinációk közé tartozott Magyarországon. Látogatószámban megelőztük az egri várat, a hévízi és zalakarosi fürdőket is – írja, és így folytatja: „Ezt azonban a baloldal sikeresen áthúzta olyannyira, hogy már meghatározó turisztikai portálok sem ajánlják Miskolcot idén nyáron a turistáknak. Talán emlékezhetnek még sokan arra, hogy a városvezetés tavaly egyeztetés nélkül bezárta a Barlangfürdőt, aztán sietve újra kinyitotta, miután a miskolctapolcai vállalkozók kezükbe vették a dolgok irányítását. De arra is emlékezhetnek sokan, amikor a járványhelyzet idején egyszerűen leengedték a vizet a fürdőből, és a hatalmas, több tonnás sziklafalak egyszerűen repedezni kezdtek, mert lecsökkent a páratartalom a barlangban. Vaspántokkal és csavarokkal rögzítették az omladozó belső falakat". A szóvivő hozzáfűzte véleményét: ez a nettó dilettantizmus.

Hollósy András

Fotó: Ádám János

Mint fogalmazott: ami szerinte talán a legfájóbb még a miskolciaknak, hogy Veres Pál és a baloldali városvezetés bezáratta az Ellipsumot, az új miskolctapolcai wellnessfürdőt arra hivatkozva, hogy a néhány hónapos működés során keletkezett műszaki hibákat kell kijavítani. „A kivitelező akkori tájékoztatása szerint az önkormányzat által bejelentett javítási igények összege mindössze tízmillió forint. Figyelembe véve tehát a fürdő 12 milliárd forintos költségvetését, a szavatossági igény a teljes beruházási értéknek mindössze 0,1 százaléka volt. Magyarország legmodernebb, 12 milliárd forintból felépített termálfürdőjére még 700 millió forint működési támogatást is adott a kormány, azonban a baloldal – Hollósy András megfogalmazása szerint – elherdálta ezt a pénzt is. A szóvivő így folytatta: "A miskolci turizmus Veres Páléknak csak dubaji utat, brüsszeli kiruccanást, milliós luxus vacsorákat, bükki üdülő felújításokat és üdültetési igazgatók sportállásba történő elhelyezését jelenti, mindezt a miskolci adófizetők pénzén, akik idén nyáron már strandolni sem tudnak egy jót".

A Fidesz-KDNP miskolci frakciója álláspontja szerint „A mostani helyzettel Veres Pál és csapata végérvényesen feltette az i-re a pontot. A csónakázó-tó körüli területen még most is munkagépek, olajos hordók árválkodnak, a városvezetés képtelen volt a nyári szezonra befejezni a munkálatokat. Nem is beszélve arról, hogy a miskolctapolcai bekötőutat pont a nyár kellős közepén verik szét, még nehezebbé és siralmasabbá téve a helyi állapotokat. A tömegközlekedést már sikeresen tönkretették, sajnos sikerült a miskolci turizmust is. Azt a húzó ágazatot, ami jelentős bevételt jelent Miskolcnak. Mondhatjuk azt is: levágták az aranytojást tojó tyúkot. A baloldali városvezetés begyűjtötte sokadik sárga lapját is. Itt az idő, hogy távozzanak a miskolci közéletből!" – olvasható a szóvivő portálunknak eljuttatott közleményben.