Persze a drasztikus energiaáramelések miatt is „jól jött” a fürdő bezárása, hiszen így jelentős működtetési költséget spórolhatott meg az amúgy is veszteséges Miskolci Fürdők Kft.

Az akkori információk szerint a garanciális munka befejezésének várható dátuma december 31-e volt. Azóta több alkalommal is körülnéztünk az Ellipsumnál és azt tapasztaltuk, hogy a munka még javában tart. Nem olyan régen észlelhettük azt, hogy nincs mozgás a fürdőben, az építők levonultak. Ezután jó ideig a gaz verte fel a fürdő külső részeit. A helyzet a napokban javult valamelyest, amikor munkások jelentek meg a környéken és gaztalanították a fürdőt.

Mindenképpen veszteséges

Állítólag előtte is veszteséges volt az Ellipsum Élmény- és Strandfürdő, de a megemelkedett energaiárak miatt a jövőre nézve is veszteséggel kalkuláltak a fürdő esetében. Már tavaly ősszel azt mondta Veres Pál, Miskolc polgármestere, hogy ha idén zárva maradna az Ellipsum, akkor is mintegy 500 millió forint veszteséget termelne. Amennyiben kinyitnák, a veszteség mindenképpen 2 milliárd forint felé szaladna.