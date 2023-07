„A belföldi turizmus éllovasai között van Miskolc a Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint, olyan városokkal együtt, mint Siófok, Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Hévíz, Zalakaros, Gyula, Eger és Bükfürdő. A fővárosi kerületek nélkül, csak a vidéki településeket nézve, Miskolc a 12. legnépszerűbb hazai település a kereskedelmi és magánszálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák adatai alapján” – tudatta közleményében a miskolci városháza.

Fürdővárosok között

„A rangsorban előttünk álló vidéki városok szinte kivétel nélkül fürdővárosok, jelentős külföldi vendégforgalommal, mellettük csak a Balaton két leglátogatottabb települése előzi meg városunkat. A számokból az is kiolvasható, hogy a belföldi turisták körében a nyolcadik leglátogatottabb vidéki település Miskolc. Olyan ismert és jelentős vendégforgalommal rendelkező településeket tudtunk megelőzni, mint Győr, Nyíregyháza, Sopron vagy Pécs.

Az idén felújítás miatt nem tudjuk megmutatni az ide érkezőknek a Diósgyőri várat, az Avasi kilátót - ami azért még így, a rekonstrukció alatt is impozáns látványt nyújt és messziről is kiválóan látszik -, és az Ellipsumot. De az ideérkezők nem is hiányolják ezeket, hiszen a város kínálata így is több napra kínál változatos lehetőségeket. Gondoljunk csak a Szentháromság görögkeleti ortodox templom páratlan szépségű ikonosztázára, amely Közép-Európában is egyedülálló, vagy az Avasi műemléktemplomra, a Deszkatemplomra, de igazi különlegesség a tapolcai Sziklakápolna is”.

Színház és színészmúzeum

„Mindemellett Miskolc büszkélkedhet a mai Magyarország első, idén 200 éves kőszínházával is, amelyet minden túlzás nélkül a legjobb vidéki teátrumok között tartanak számon, és amely ezért nemcsak a miskolci színházkedvelők körében népszerű, hanem más városokból is folyamatosan érkeznek, hogy láthassák a miskolci előadásokat.

Közvetlenül Thália háza mellett ott a Színészmúzeum, amely egyszerre tiszteleg a Miskolcról indult Latabár-dinasztia előtt, és az annak idején itt játszó Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán előtt, akiknek híressé vált szerelme is Miskolcon kezdődött. A színháztól légvonalban mindössze pár száz méterre található a Herman Ottó Múzeum, még közelebb, a Kossuth utcában pedig a miskolci legendáriumban különleges helyet elfoglaló Bató Eszter szobája.

Fürdők terén sem állunk rosszul még annak ellenére sem, hogy az Ellipsumban még mindig munkálatok folynak, így egyelőre továbbra is zárva tart. A Közép-Európában egyedülálló miskolctapolcai Barlangfürdő viszont olyan kivételes élményt nyújt, amely a belföldi turisták mellett sok külföldit is „hívogat” Miskolcra. A Barlangfürdőt joggal nevezhetjük a miskolci turizmus egyik zászlóshajójának, nem véletlen, hogy a tavalyi bezárásának hírére egy emberként mozdultak meg a miskolci szállásadók, vendéglátósok, és Veres Pál polgármester kezdeményezésére a várossal közösen kerestek megoldást arra, hogy a „barlang” újra megnyithassa kapuit”.

Avas és függőkert

„Miskolc ezerarcú város – a turizmus területén is. Aki aktív kikapcsolódásra vágyik, festői környezetben csónakázhat a Hámori-tavon, ellátogathat a lillafüredi Libegőparkba, a miskolctapolcai kalandparkba, gokartozhat az Avalon Parkban, megnézheti a Szent István- és Anna-barlangot, felsétálhat a Zsófia-kilátóba, sétálhat a Lillafüredi Függőkertben és végigkerékpározhat szinte az egész városon, mindeközben több kilométernyi vadregényes erdei kerékpárúton is végigtekerve.

De kihagyhatatlan a történelmi Avas is, a főutcától mindössze egy rövid sétányira lévő turisztikai attrakciónk, hisz a főtértől alig pár lépésre, a zöld domboldalon hangulatos pincék nyílnak a kis utcácskákról, amelyek hétről-hétre megtelnek élettel, változatos boros és gasztronómiai programokat kínálva az újraéledő, korábban méltatlanul elfeledett egykori vigalmi negyedben. És még mindig az Avason, a pincéktől pár lépésnyire ott a nemrég megújított Horváth-tető, amely egyszerre kínál programokat a kutyás gazdiknak, az extrém sportolóknak, a gyerekes családoknak és a napozni, megpihenni, egy kicsit csak üldögélni, vagy sétálni vágyóknak” – tette hozzá közleményében a városháza.