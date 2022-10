Miskolcon pár nappal ezelőtt jelentették be a Csodamalom Bábszínházat, a II. Rákóczi Ferenc Megyei is Városi Könyvtárat és a Herman Ottó Múzeumot érintő intézménybezárásokat és átszervezéseket. A megnövekedett energiaköltségek ellensúlyozására a városvezetés 100 milliós nagyságrendű költségmegtakarítást remél az intézkedéstől, csakúgy, mint attól, hogy a polgármesteri hivatal két telephelye is megszűnik, a hivatalnokok a városháza épületébe járnak dolgozni.

A mindenkit sújtó energiaválság, a mindenkit sújtó infláció, a magas gáz- és a villamosáram ára kemény döntések meghozatalára kényszeríti a Miskolci Fürdők Kft.-t is – tudtuk meg a miskolci önkormányzat legfrissebb közleményéből. – Ezért október 10-től (jövő hétfőtől) határozatlan ideig a Miskolctapolca Barlangfürdő és a Selyemréti Strandfürdő is szünetelteti fürdőszolgáltatásait.

110 embert akarnak elküldeni

Egyúttal a fürdőket üzemeltető cég a jogszabályoknak megfelelően, csoportos létszámcsökkentés szándékát jelentette be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál, melynek létszáma összesen 110 fő. Ezzel egy időben segítségként a Miskolci Fürdők Kft. vezetése a Miskolc Holding Zrt.-vel egyeztetve, a tagvállalatoknál lévő nyitott pozíciókat ajánlja fel egyes szakterületek dolgozóinak, illetve a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók esetében a Miskolci Paktum Iroda bevonását is kezdeményezte annak érdekében, hogy a létszámleépítéssel érintett állásokban dolgozó kollégák mihamarabb új állást találjanak.

Az Ellipsum is bezár

Mindezekkel párhuzamosan a Miskolci Fürdők Kft. október 3-tól átmenetileg szünetelteti fürdőszolgáltatásait az Ellipsum Élményfürdőben is, mert a fürdőkomplexum kivitelezője folytatja a korábban megkezdett garanciális javításokat.

Az Ellipsum Strandfürdőben – régi nevén Miskolctapolcai strandfürdő – szintén október 3-án kezdődik meg a több mint egy éve leégett infraszauna bontása és helyreállítása, így a wellness részleg – a munkálatok miatt – október 3-tól nem látogatható.