Az Y-híd építése 2020 szeptemberében kezdődött: a beruházás összeköttetést biztosít majd Szirma és a Martinkertváros, valamint a belváros között, és a 3-as fő közlekedési út belvárost elkerülő szakaszaként is funkcionálna. A híd egyik ága tehát Martinkertváros, a másik a Tiszai pályaudvar felé halad majd. Az Y-híd elkészülte után a kormány támogatásával további útszakaszokat bővítenének kétszer két sávosra, új utak is épülnének, ennek tervei most készülnek.