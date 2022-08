A gyermekorvosi rendelőkben az utóbbi napokban igencsak megsokszorozódtak a Covid-19 fertőzéses esetszámok. A növekedés okai megfigyelés alapján többfélék is lehetnek. A gyerek vagy olyan helyen fertőződik meg, ahol közösségben van, vagy közvetlen családtagja betegedett meg – mondta dr. Simon Réka, gyermekorvos.

Hozzátette: ilyen lehetett a nyári tábor, ahol előfordul, hogy a lázas beteg gyermeket nem küldik haza. Sajnos volt erre példa a praxisban, hogy a szülő otthon letesztelte a gyerekét, amikor hazaért és pozitív lett az eredmény – tudatta a doktornő.

Hasonló és eltérő tünetek

A nagyobbak, a serdülők körében - akik már koncertekre, fesztiválokra járnak –, is egyre több a megbetegedés. De a nagyok mellett elég sok ovis korú és csecsemő Covid-19 fertőzött került a látóterükbe az utóbbi hetekben, akik nyáron nem járnak közösségbe. Ezekben az esetekben egyértelműsíthető, hogy a szülő viszi haza a fertőzést a munkahelyéről – vélekedett a gyermekorvos. Naponta 2-3 gyereket jelentenek be igazolt Covid-19 fertőzéssel. A betegség tünetei eltérőek a gyerekek korát tekintve. A nagyobbaknál jellemző a levertség, fáradtság, fáj a torkuk, nehezen nyelnek és előfordul híg széklet. A láz vagy hőemelkedés 2-3 napig biztosan, de van akinél tovább is eltart. Arról is beszámoltak a gyerekek, hogy olyan érzésük van, mintha görcsölne a hasuk, emiatt étvágytalanok és kevesebb folyadékot vesznek magukhoz – emelte ki Dr. Simon Réka. Az egészen kicsiknél megfigyelhető a nehéz nyelés, torokfájás, hányinger, hányás és elhúzódó hasmenés.

A folyadékhiány okozza

Az esetek többségében a kórházba kerülés oka a kiszáradás, vagyis, hogy otthoni körülmények között már nem tudják megfelelően pótolni a folyadékot számukra, mert nem isznak. Egyébként a Covid-19 fertőzéssel kórházba kerülő gyermekek száma összességében nem magas – hangsúlyozta a doktornő. Segíthet a hányinger csillapító, a pro-biotikumok, illetve javasolt a tápszert nem melegen, hanem langyosan, hűvösebben adni a kicsiknek. Vannak olyan esetek is az 1-3 éves korosztályban, amikor kruppos a gyerek (heveny gégegyulladás), nincs rossz közérzete, vagy láza viszont „ugatósan” köhög. A tesztek alátámasztották, hogy ezek a gyerekek is lehetnek Covid-19 fertőzöttek.

Már most erősíthetjük

Mivel hamarosan visszatérnek a gyerekek a közösségekbe, iskolába, óvodába és bölcsődébe, ezért szinte biztos, hogy tovább fog emelkedni a fertőzöttek száma. Az immunrendszert fel lehet készíteni már előre a nagyobb megterhelésre. A friss zöldségek, gyümölcsök fogyasztása mellett alkalmazhatóak olyan készítmények, amelyek a megelőzést szolgálják. Létezik egy vörös alga kivonatot tartalmazó orrspray, aminek vírus ellenes hatása van. Védelmet nyújt a koronavírus, az influenza és a parainfluenza ellen is. Mivel az orron és a szájon át jut be a fertőzés, ezért a torokfertőtlenítő tabletták, gyógynövényes cukorkák célszerűek, amelyekből naponta többször is elszopogathat a gyermek. Van egy mentás ízesítésű klórhexidin tartalmú szopogató tabletta, melyet a kisebbek is szívesen elfogadnak. De jók a torokfertőtlenítő spray-k is. A D-vitamin bevitelét 1 éves korig egész évben javasolni szokta, de a nagyobbak is szedhetik nyáron is csökkentett dózisban, szeptembertől pedig a szokásos adagban – mondta a gyermekorvos. A multivitaminokból pedig olyat érdemes választani, amelyben nyomelemek és vas is van, ugyanis a vashiány is provokálhat immunhiányt.