Vadonatúj bölcsődét avattak nemrégiben Prügy községben, így az általános iskola és az óvoda mellett immár a legifjabbak is szakemberek felügyelete mellett tölthetik el hétköznapjaikat.

Az átadóünnepségen részt vett dr. Koncz Zsófia miniszterhelyettes, a térség ország­gyűlési képviselője is. Az eseményen Csehely Richárd, a település polgármestere köszöntötte a megjelent vendégeket, majd arról számolt be, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül mintegy 270 millió forintos támogatásból valósult meg az új intézmény.

Lehetőséget biztosít

– A bölcsőde két csoportszobás, huszonnégy gyermeknek biztosít férőhelyet és öt személy számára munkahelyet. Az intézmény lehetőséget biztosít a szülők számára, hogy bátrabban tudjanak visszatérni a munka világába annak tudatában, hogy gyermekeik – megfelelő felügyelet mellett – képességfejlesztésben is részesülnek – mondta a polgármester, aki köszönetet mondott a kormánynak a támogatásért, majd külön háláját fejezte ki néhai Koncz Ferenc országgyűlési képviselő felé, aki nagyon sokat dolgozott és tett a község fejlődéséért. – Köszönet illeti dr. Koncz Zsófiát, hogy ez a projekt sikeresen lezárulhatott, hogy mindent megtesz a térség fejlesztéséért – folytatta a településvezető. – Idetartozik példának okáért a 37-es főút kétszer két sávosítása, valamint a taktaközi, harminckét kilométeres út teljes felújítása, mely mentén haladva jól látható a pátria fejlődése – hangsúlyozta Csehely Richárd, aki beszédének végén háláját fejezte ki mindenkinek, aki a Tündérkert Bölcsőde megvalósításában részt vett.

Dr. Koncz Zsófia reményének adott hangot, hogy az átadott intézmény sok örömöt jelent majd a jelenlegi és jövőbeni szülőknek, gyermekeknek egyaránt. – Valamelyest mérföldkőhöz értünk Prügy életében – fogalmazott a miniszterhelyettes. – Való igaz, a bölcsőde megvalósítását még édesapámmal együtt kezdte el a polgármester úr, így számomra nemcsak örömöt, de egyfajta meghatódást is okoz a sikeres beruházás. Vannak olyan ügyek, amelyekért éveken át küzdött, ám az eredményeket most érezzük – mondta dr. Koncz Zsófia. – Konkrétan nem a bölcsődére gondolok, mert ezt sikerült viszonylag hamar megvalósítani, de mindenképpen idetartozik a 37-es főút bővítése. A munkálatok hihetetlen ütemben haladnak, ezáltal sokkal vonzóbb lesz a térségünk, benne Prügy is. Visszatérve a bölcsődéhez, egy csoda kapott tapintható formát, gratulálok a kivitelezőknek, gyönyörű épületet sikerült létrehozni zöldmezős beruházásként – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő, aki további, települést érintő tervekről is számot adott beszédének végén.

(A borítóképen: Dr. Koncz Zsófia a Tündérkert avatásán | Fotó: SFL)